Roban a una empresa de A Fonsagrada 28 toneladas de pino en Castro de Rei

Una empresa de A Fonsagrada dedicada a la tala de madera denuncia el robo en la madrugada del jueves de 28 toneladas de pino en el municipio de Castro de Rei.

Los dos socios de Maderas Fonsagrada dejaron el lugar en el que estaban trabajando, en la parroquia chairega de Quintela, el miércoles a las 20.00 horas. El jueves, a las 7.30, cuando regresaron a la zona, se encontraron con que les faltaba toda una pila de madera, según indica José Díaz Rodríguez, uno de los empresarios. "Xa uns días antes notaramos que faltaba madeira, pero non estabamos seguros, e non o puidemos comprobar. Sen embargo, o do xoves pola mañá era obvio, faltaba case unha pía enteira", subraya. "Tiveron que utilizar un camión pluma e enchelo enteiro. A madeira estaba certificada, polo que o seu valor pode ascender a 2.300 euros", añade.

Al percartarse del robo, la empresa llamó a la Guardia Civil e interpuso una denuncia en el cuartel de Castro de Rei para que se investigasen los hechos. "É a primeira vez que nos sucede isto cunha tala de madeira. Xa nos tiñan roubado gasóleo e maquinaria, pero nunca madeira", comenta Díaz, cuya empresa, que trabaja en toda la provincia de Lugo, tenía previsto hacer entrega de esas toneladas robadas en Maderas Ocampo, en O Corgo.

Antecedentes

"Este verán roubáronlle tamén a un madeireiro de Baralla un camión enteiro de madeira de castiñeiro dunha tala", asegura Díaz. De hecho, en Galicia se denunciaron robos de este tipo en los últimos años, y el pasado cayó una banda que se dedicaba al robo y venta ilegal de madera de talas en la zona de O Barbanza. "Non é algo que suceda moi a miúdo, pero realmente ten que ser unha banda ben organizada, porque roubar tal cantidade de madeira non é doado, cómpre facelo cun camión pluma", añade.

Díaz indica que no disponían de seguro en vigor que cubriese los daños producidos por el robo. Además, en principio nadie vio lo ocurrido, "xa que é unha zona ben illada, e o roubo tivo que producirse pola noite", apunta. Aunque son conocedores de la existencia de robos de este tipo, los empresarios de Maderas Fonsagrada no disponen de ninguna información sobre quiénes pueden ser los causantes de este tipo de acciones.