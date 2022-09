Música y gastronomía maridaron a la perfección durante este fin de semana en Portomarín. La celebración de la primera edición del festival Cúniquer llenó la localidad de todo tipo de ritmos musicales, que los asistentes pudieron disfrutar mientras degustaban todo tipo de propuestas culinarias, elaboradas con productos 100% gallegos y de primera calidad.

Con un amplio programa de actuaciones totalmente gratuitas, que se inició el viernes con Dani Royo, el sábado actuaron en la Praza do Camiño Susana Seivane, Vargas Blues Band, The Soul Jacket, Man de Santo y Festicultores Troupe. Durante la jornada de este domingo la animación no decayó con nuevas actuaciones como las de Romalde y Sobrin o Los Alcántara, en el escenario del Campo da Feira, mientras que La Penúltima Sabinera, Roi Casal, Forget la France y Los Jorabados del Miño hicieron sonar sus acordes en la Praza do Camiño, para disfrute de un público de todas las edades y entre el que no faltaban decenas de peregrinos que, al llegar a la localidad, se vieron sorprendidos por el buen ambiente de un festival que ha llegado para quedarse.

Helados artesanos, conservas, quesos, infusiones, galletas, embutidos... El espacio del Gastro Market ofrecía una amplia selección de marcas y productos 100% gallegos para descubrir y degustar. Desde el puesto de Los Sabores del Camino destacaban la original propuesta de este festival, "que xa nesta primeira edición conseguiu atraer a un bo número de xente e que creemos que chegou para quedarse pola boa aceptación que tivo entre o público".

Marta López y Nuria Carballedo, de Panda Cúnico, empresa promotora del evento, también se mostraron ayer muy satisfechas de cómo se había desarrollado esta primera edición, en la que tampoco faltaron demostraciones gastronómicas a cargo de los chef Alejandro Ares -Noa Boutique Hotel- o Santi Almuíña, del Mesón Colón.

"Otro de los ambientes que está teniendo un mayor éxito es el denominado Cociñeiros Point, donde el público puede degustar en formato tapa las elaboraciones de reconocidos restaurantes lucenses", explicaba este domingo Marta López.

El alcalde de Portomarín, Pablo Rivas, se mostró también muy satisfecho con esta primera edición del festival, "que queremos seguir apoyando en próximas ocasiones, por su original formato y fantástica aceptación".