El suministro de agua potable de Portomarín y de los núcleos cercanos a la capitalidad quedó restablecido por completo este martes a las diez de la mañana, tras 24 horas en las que, por labores de mantenimiento en el depósito municipal, no se garantizó la potabilidad.

Aunque en un primer momento el gobierno local anunció que esta tarea, que se inició el lunes, conllevaría un corte generalizado de tres días —medida que generó malestar entre vecinos y comerciantes— finalmente el Concello acortó el plazo y eludió el corte al reutilizar un depósito viejo para hacer un trasvase de emergencia, por lo que se mantuvo el servicio en todo momento y únicamente se restringió el agua potable durante poco más de 24 horas.

El alcalde, Juan Serrano, agradeció el esfuerzo llevado a cabo por los operarios, "que traballaron sen descanso día e noite" para generar el mínimo impacto entre los vecinos. Las labores de limpieza fueron supervisadas en todo momento por el propio regidor, quien incluso se desplazó a A Coruña para comprar una pieza.

UNA MEDIDA NECESARIA. Serrano señaló que la limpieza del depósito era "unha obligación legal e algo moi necesario" e indicó que durante todo el proceso se retiró una gran cantidad de lodo. "Desde que se construíu o depósito, hai 22 anos, nunca se limpou e tivemos que tomar unha determinación dunha vez por todas porque a calidade da auga é algo fundamental para unha vila". Además, recordó que por ley es obligatorio limpiarlo "unha vez ao ano" y avanzó que a partir de ahora su propósito es llevar a cabo el mantenimiento anualmente y de madrugada.

El alcalde explicó que escogió esta época del año "para prexudicar o menos posible, pois apenas hai establecementos hosteleiros abertos e temos pouca afluencia de visitantes".

Serrano se mostró molesto por las críticas de la portavoz de la oposición, la socialista Silvia Rodríguez, quien echó en cara al regidor la falta de planificación e información. "Cantas veces limpou a señora Rodríguez o depósito cando era alcaldesa? Nunca. É moi fácil criticar para desgastar ao equipo de goberno pero como alcalde teño unha responsabilidade e teño que cumplila e fixémolo a contrarreloxo para causar os menores inconvenientes posibles", espetó Serrano.

Aunque el servicio se restableció a las diez de la mañana en todos los puntos del concello, algunos vecinos decían desconocer horas después si el agua era o no potable. La portavoz socialista indicó incluso "que moita xente se dirixiu a min para preguntarme porque non tivemos ningún tipo de información oficial". No obstante, Serrano replicó que él mismo informó de que el agua era de nuevo apta para el consumo.