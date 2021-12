O Concello de Friol suspendeu a festa de Reis que tiña previsto levar a cabo por cuestións de seguridade debido ao duro impacto da sexta vaga do covid-19 nas últimas semanas.

Sen embargo, as Súas Maxestades do Oriente si visitarán cada casa do municipio para saudar aos máis novos ao longo do día 5 de xaneiro.

Esta visita irá acompañada dun pequeno agasallo para os frioleses.

LUGO. Por outra banda, a situación sanitaria impedirá que os veciños de Lugo podan tomarse este martes as uvas na Praza Maior, como estaba previsto.

Desta maneira, decidiuse cancelar o cotillón desta particular Noitevella adiantada para non potenciar os contaxios nunhas datas tan delicadas como estas.