O rei dos tomates xigantes

Un pequeno invernadoiro na parroquia de San Cibrao, en Guntín, é o curioso emprazamento onde medran os tomates máis grandes de toda a comarca. José Rodríguez é o mago, o artífice e o precursor da plantación desta particular especie de hortaliza, que se afasta do habitual, cunha gran cantidade de pezas que superan o quilo e medio.

"Nada químico, abono da casa", esa é a receita, apunta José, que se encarga do cultivo destes tomates xigantes dende hai máis dunha década. Foi nas pasadas datas cando chegou o punto álxido da súa carreira como horticultor, co nacemento dun exemplar realmente especial. "Destacou dende o principio, funlle sacando fotos ata que madurou", recorda. A báscula ditou sentenza: 2,4 quilogramos de peso. "Bestial", cualifica. Vaia se madurou, nin Brad Pitt!

O que este tipo de tomate mastodóntico non comparte co actor norteamericano é a beleza obxectiva. "Hai xente remisa a comelos. Son feos, non é o típico que ves nos supermercados, redondiño e pechado", afirma con rotundidade José.

Pero xa se sabe, o importante sempre está no interior, incluso, cando se trata de hortalizas. "Eu quedo con estes 100%, o seu sabor é excepcional, son moi saborosos", destaca Rodríguez sobre o seu produto.

Isto é algo que poden confirmar de primeira man todos os amigos e amigas de José que mercan por un prezo simbólico os seus tomates. "Cultivamos para á casa, pero o que sobra compartímolo", explica. De feito, a maior parte dos cartos que saca deste negocio é empregada para o mantemento do seu invernadoiro. "Voulle cambiar a porta", afirma.

"Sempre hai un amigo que quere os exemplares máis grandes, ese gardeillo para el", apunta feliz, en referencia ao tomate de dous quilos e medio que xa serviu para encher o estómago deste afortunado achegado.

A marcha da súa gran obra mestra non o entristeceu. José Rodríguez seguirá traballando arreo no seu humilde invernadoiro, orgulloso dos seus produtos estrela, que comparten espazo con pementos, cebolas, leitugas, cogombros e outros clásicos das hortas.

O traballo deste veciño de San Cibrao, ao que se pode bautizar co alcume do Rei dos Tomates, perdurará na memoria dos que tiveron a fortuna de coñecer a súa fazaña agrícola. En Guntín hai tomate! E non un calquera.

Feiras

José Rodríguez, compaxinando co seu traballo habitual, adoitaba ir ata a Praza de Abastos de Lugo para comercializar os seus produtos.

Porén, este dedicado horticultor non seguirá realizando esta práctica. Dende o seu punto de vista, as feiras están morrendo. "A xente maior xa non vai e os novos tampouco. Algo sempre vendes, pero ao facer contas, saes perdendo", lamenta.