Recuperan una casa en Outeiro de Rei horas después de ser okupada

Consuelo Vázquez López, la propietaria de una pequeña vivienda unifamiliar en Bonxe (Outeiro de Rei), está viviendo una auténtica pesadilla con los okupas. El jueves por la noche una joven pareja se coló en el inmueble aprovechando que estaba vacío. Consuelo se enteró este viernes por la mañana, alertada por una vecina. Fue entonces cuando, aconsejada por su abogada, contactó con la empresa Mi Casa no es la Tuya, que se encargó de pactar el desalojo y recuperar la vivienda a primera hora de la tarde.

"Fue un desalojo tranquilo. Les dijimos que sabíamos que habían entrado en la casa la noche anterior y que no podían seguir en ella", señalaba Francisco Ojea, trabajador de la empresa de desokupación. "Los jóvenes dijeron que no querían problemas y que si no se denunciaba ni poníamos cargos contra ellos dejarían la casa, como así fue", explicaba.

No es la primera vez que alguien okupa esta casa que la familia utilizaba hasta no hace mucho como segunda vivienda. La propia Consuelo recordaba que en el periodo comprendido entre los pasados meses de noviembre a febrero ya había tenido okupas que causaron desperfectos en el inmueble. "Eran personas a las que se buscaban por varios cargos, tuvimos el juicio pero aún no salió la sentencia", indicaba.

"El problema es que desde febrero hasta hoy, la vivienda ha sido forzada en muchas ocasiones, nos han robado pertenencias del interior y causado muchos desperfectos", se lamentaba la mujer, a la vez que admitía estar sufriendo "lo indecible" por la situación.

A primera hora de la tarde de este viernes, Consuelo Vázquez apenas encontraba alivio. Ni el hecho de haber recuperado su casa en pocas horas la consolaba: "Es un sinvivir. El jueves estuve aquí en la casa hasta las seis de la tarde, limpiando y midiendo los cristales de una ventana que me rompieron días antes para entrar a robar. Cuando me fui todo estaba normal y hoy a la mañana -por el vierness- ya me llamó una vecina para decirme que había visto gente dentro".

De hecho, en un primer momento la pareja okupa llegó a decir al personal de la empresa de desalojos que ya llevaban viviendo en el inmueble dos o tres días, pero cuando estos le dijeron que la propietaria había estado la tarde anterior en la finca y que no había nadie fue cuando decidieron pactar su marcha.

Consuelo Vázquez, por su parte, se quejaba de los trastornos y coste económico que le causó la situación: "Tendré que cambiar la cerradura, pagar a la empresa que se encargó del desalojo y reponer los cristales de una ventana". Durante la tarde del viernes, la mujer también esperaba a unos técnicos porque iba a instalar una alarma "para ver si así dejan de entrar", aunque es tal su frustración por lo vivido durante estos últimos meses que su idea ahora "es poner la propiedad a la venta. Así no compensa estar".