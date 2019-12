La recogida del vidrio vuelve a generar polémica en Outeiro de Rei

El BNG de Outeiro de Rei volvió a denunciar deficiencias en el servicio de recogida de basura municipal. Los nacionalistas critican la acumulación de botellas en determinados contenedores grises del municipio -los genéricos-, al estar los específicos del vidrio repletos.

La falta de vaciado de los contenedores verdes ya había sido denunciada por el BNG en julio, por lo que desde el grupo indican que los problemas con el reciclaje son continuados, "o que demostra unha falta de compromiso do alcalde, José Pardo Lombao, coa reciclaxe e co medio ambiente", aseveró el portavoz nacionalista, Xosé Ferreiro.

Los nacionalistas critican que estos problemas se repitan tras una renovación de los camiones de recogida "que supuxo un investimento de medio millón de euros", añadió Ferreiro.

Para el BNG, la acumulación de vidrio no es el único problema de la recogida, sino también «a ausencia de contedores para plásticos». Los nacionalistas llevaron una moción a pleno para colocar más contenedores de este tipo, pero no fue aprobada. "O alcalde preferiu, pola contra, gastar varias ducias de miles de euros en contedores para o lixo orgánico, que xa é reciclado pola maioría dos veciños nas propias hortas", criticó Xosé Ferreiro.

RÉPLICA. El alcalde del municipio, José pardo Lombao, indicó no haber recibido ninguna crítica por parte de los vecinos sobre esta saturación denunciada por el BNG. No obstante, no descarta que se haya producido algún problema en algún punto de recogida.

"A poboación de Outeiro de Rei aumenta constantemente, e polo tanto dende o Concello temos que incrementar de forma parella o número de contedores. Pode que exista algún caso así, e intentaremos arranxar o problema rapidamente. Se nos dixesen onde se produciu esa acumulación, xa podería estar solucionado", respondió el regidor.