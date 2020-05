"Reabro, pero non teño vodas ata xullo", dice la fotógrafa María Nogueira

El sector de la fotografía es uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus. "Perdemos ingresos pola cancelación de eventos importantes, como as comuñóns. No meu caso tamén perdín un bautizo e dúas vodas", explica María Nogueira, que tiene su establecimiento en Castroverde. Nogueira confía en que se comiencen a celebrar enlaces matrimoniales en verano. "Reabro a tenda con ilusión, pero non teño eventos ata xullo, en concreto unha voda", afirma.

Aunque la semana pasada ya atendió a algunos clientes previa cita, la reapertura del establecimiento fotográfico de María Nogueira está prevista para este martes, coincidiendo con el noveno aniversario de su inauguración. "Arranquei no 2012, cando se recrudeceu a crise do 2008, e agora tócame lidiar con outra, aínda que na actual o peor está por vir". Algunos clientes ya acudieron a su negocio, pero esta fotógrafa tiene la impresión de que "abrín a tenda cara ao próximo ano. Este será difícil remontar".

No todo son dificultades en esta etapa de estado de alarma. María Nogueira percibe cambios en la forma de afrontar la vida. "Noto que a xente é máis comprensiva. Cando fai algún encargo non o quere todo para xa. Se cadra antes vivíamos demasiado rápido e agora tomamos as cousas con máis calma", precisa.

Nogueira aprovechó estos dos meses de confinamiento para hacer reformas en el negocio y publicar fotos en redes sociales.