A rapa das bestas pecha en Friol a súa edición máis multitudinaria

No Curro das Sete Fontes, en terras de Friol, tivo lugar onte un dos espectáculos maiores do rural galego, a rapa das bestas. A cita, organizada pola comunidade de montes de Carballo coa colaboración do Concello de Friol, e tamén da Xunta e dos fondos Feader, ten unha longa tradición na zona, pero o de este domingo superou toda expectativa. Máis dun cento de animais se reuniron neste lugar, batendo un récord de participación que tamén se logrou do lado do público, tanto que para moitos foi un problema ter lugar onde comer nun municipio que viu rebosar os seus establecementos con esta celebración.

A recuperación do cabalo Pura Raza Galega é o que cada ano move a esta asociación veciñal a loitar por manter a tradición, "un rito ancestral e único das nosas aldeas", segundo valoran dende a organización.

Así, a xornada comezou buscando as bestas polo monte, e levándoas ao curro. Logo de separar os poldros, os aloitadores realizaron a rapa nesa pelexa corpo a corpo "na que, sen embargo, garantimos e aseguramos por riba de todo un bo trato e respecto aos animais", comentaron.

Despois da rapa, os participantes e o numeroso público tiveron a oportunidade de degustar diferentes produtos da zona durante o xantar. Xa pola tarde, as emocións continuaron coas carreiras de galope, a xincana e as probas de andadura, coas que se deu fin á intensa xornada.

"É de agradecer o enorme traballo dos comuneiros de Carballo, que son quen de organizar un encontro festivo nesta paraxe", destacou o alcalde do municipio, José Ángel Santos.