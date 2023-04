Rabaños que buscan sobrevivir

A vida de Gemma San Pedro mudou hai 13 anos, cando deixou Barcelona, onde os seus pais emigraran, para facer algo na casa e nas terras que herdara en Guntín. Enxeñeira forestal de formación, a súa aposta foi a gandaría caprina en extensivo e, dende hai oito anos, en ecolóxico. Ademais, se nos comezos só seis das cabras eran de raza autóctona galega, hoxe son desta raza en perigo de extinción as 300 que compoñen o rabaño, a base do proceso lento e laborioso de recría. "Despois de todo este esforzo, hoxe a miña gandaría, Cabuxa Natur, pende dun fío. Estouno pasando realmente mal", lamenta.

Gemma é unha das preto de 200 gandeiras que quedou sen a subvención da Política Agraria Común (PAC) á que tiña dereito. "E non foi por non cumprir os requisitos, senón polo cofinanciamento deficitario da Xunta de Galicia", lamenta. Que implica a súa denegación? "Para a miña gandaría, como para moitas, a viabilidade depende, por desgraza, das axudas", comenta. "Implica, por exemplo, non ter soldo este ano. Terei que facer fronte á cota de autónomos, aos gastos da explotación, pero non ingresarei nada", indica. "Por iso, estou pensando pasarme a convencional, para meter abono, abono que vén de fóra e que non é bo para a terra, porque semella que é o que se quere, a pesar de que a PAC aposta por chegar a un 25% da produción en ecolóxico en 2030", denuncia.

Por outro lado, indica que o seu produto no mercado non ten máis valor por ser ecolóxico, e que o selo que certifica a raza autóctona tampouco ten a consideración que debera. "No fondo, sempre levei a cabo un manexo no que creo, e que asumín por compromiso, pero xa non é que haxa axudas para impulsalo, senón que só teño trabas", comenta.

Outro dos grandes problemas son os ataques do lobo. "Tería que haber un apartado nas axudas de compensación para pequenos ruminantes, xa que o lobo ás veces non deixa nada do animal, ou moi pouco, e non podemos certificalas", indica. "Por non falar do seu importe, son irrisorias", sente.

Gemma San Pedro, cun dos cabritos. CARLOS CASTRO (EUROPA PRESS)

Raza autóctona

Dá dimensión do seu traballo de recuperación da raza o número de exemplares en 2012: 514 femias e 108 machos distribuídos en 64 explotacións. Raza que, alén dun legado xenético, supón tamén unha forma de relación e de paisaxe, de cultura. "Non quería estar no interior de Lugo e ter cabras de Andalucía. É a raza que mellor se adapta a este territorio", comenta. Ademais, o seu pastoreo tamén forma parte desa xestión forestal nunca suficientemente valorada da gandaría extensiva, que é salvagarda da biodiversidade e prevén incendios forestais.

"O ano pasado comecei con vacas, agora teño 20 adultas caldelás. O manexo é moito máis doado. As cabreiras somos moi vocacionais, porque, en contra do que se pensa, o manexo é moito máis complicado", comenta. "Se chegase a plantar eucaliptos nestas terras que herdei, hoxe viviría coma unha marquesa. É moi revelador do modelo que se quere, e tamén moi triste", lamenta.