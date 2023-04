Un rabadense denuncia no tener fecha para una operación de rodilla "urgente"

Un vecino de Rábade, José María Carral, denuncia "falta de atención" por parte del Sergas al no tener fecha de operación por una lesión y un quiste en la rodilla izquierda que, asegura, le provoca un dolor "insoportable" desde hace unos seis meses. El hombre, de 63 años, explica que tiene el menisco roto y un quiste de Baker con un tamaño "de cinco por tres centímetros" que le causa "un dolor mucho más grande que el propio menisco".

Tras acudir en reiteradas ocasiones a Urgencias del Hula, el 17 de enero acudió a la consulta de un traumatólogo que, al ver las placas "se llevó las manos a la cabeza y me dijo que me iba a ingresar inmediatamente, que era inhumano estar así. Ahí me eché a llorar", relata este paciente que, tras ingresar ese mismo día por la tarde, recibió el alta tres días después pese a que el especialista había tildado la intervención de "urgente".

Fue ingresado el 17 de enero para, supuestamente, ser operado de la rodilla, pero le dieron el alta tres días después y sigue en lista de espera

"Yo pensaba que me iban a operar, incluso me hicieron un TAC el día 19 y me dijeron que había que poner una prótesis, pero el 20 me avisan de que me voy para casa porque no es urgente y no había quirófano. Entré en las listas de espera y no supe nada más", añade, y reconoce que, al no poder apoyar la pierna y extenderse el dolor "hasta el tobillo", tiene limitadas funciones como levantarse, ducharse y vestirse solo o agacharse. "La rodilla suena como una cremallera al intentarlo", aclara.

Desde hace "tres años"

"No sé a quién recurrir, hasta pensé en romper la rodilla a ver si así me operan de una vez", lamenta este vecino de Rábade que, a mayores, tiene pendiente desde hace "tres años" una cirugía para fijar cuatro vértebras lumbares cuyo preoperatorio realizó "hace casi tres meses". "Tengo los huesos como si tuviera 80 años", agrega.

Por otra parte, José María reconoce que rechazó una intervención de cadera el pasado año respaldándose en la valoración de un doctor que, tras observar la ecografía, apuntó que se trataba de una hernia inguinal y no de una lesión de cadera.

Catorce pastillas al día

Mientras espera a ser sometido a estas operaciones, especialmente la de la rodilla, José María trata de aliviar el dolor con paños fríos, hielo y pomadas que nunca son suficientes. Tampoco la morfina, cuya dosis solo va en aumento. "Tomo siete pastillas cada doce horas, entre ellas 45 miligramos de morfina que me calma la espalda, pero no el dolor de la rodilla", relata, "y ahora ya soy adicto a ella. Tengo un mono como un drogadicto y si me olvido de tomarla me entran sudores, hormigueo...".

José María manifestó su deseo de ser intervenido antes de la rodilla que de la columna y recurrió varias veces a Atención al Paciente

Antes también le calmaban las infiltraciones y las extracciones de líquido, hasta que "un médico me recomendó no seguir porque era posible coger una infección, que sería peor", cuenta José María, que manifestó su deseo de ser intervenido antes de la rodilla que de la columna "y ahora no me llaman ni de una ni la otra". También recurrió en numerosas ocasiones a Atención al Paciente y lamenta que "muchas personas" están en una situación "igual o peor que yo".

Por su parte, desde el Sergas, consultados por este medio, declinaron hacer declaraciones alegando a la protección de datos de los pacientes.