Rábade se vuelca con la familia que perdió su vivienda en un incendio

Tanto el Ayuntamiento como los propios vecinos de Rábade se están volcando en las últimas horas para tratar de ayudar a la familia que este jueves "o perdeu todo" a causa de un voraz incendio que arrasó dos edificios en el casco urbano de la localidad. "A vila está consternada. O que sucedeu foi realmente duro, no mesmo centro da vila e cunha familia tan grande que quedou sen nada", reconocía este jueves la regidora, Remedios González.

Los integrantes de este núcleo familiar, que vivían repartidos en dos pisos diferentes dentro del mismo inmueble donde se originó el fuego, pasaron la noche en un hostal de la localidad "aínda algo nerviosos e preocupados, pero con resignación", mientras que la otra persona afectada -un hombre que vivía solo en el edificio colindante, que también resultó calcinado- buscó por sus propios medios una alternativa habitacional.

"Neste momento a familia está nun hostal pero, desde o Concello, estamos poñendo todos os medios ao noso alcance para buscarlles un realoxo estable", explicó González, que confía en poder ofrecer una solución a largo plazo "nos próximos días".

La ausencia de vivienda pública de titularidad municipal en la localidad y el número de integrantes de la unidad familiar afectada -13 miembros, de los cuales nueve son menores-, reconoce la regidora, dificultan la tarea, y la posibilidad de ofrecer a los damnificados una vivienda privada en alquiler asoma en estos momentos como la alternativa más factible ante la emergencia provocada por el incendio.

"Rábade é un pobo pequeno e non temos vivenda pública. E aínda que hai vivenda, moita dela non é habitable", apunta González, a la vez que reconoce lo "importante" que es para los damnificados quedarse "nunha zona na que se estableceron hai 25 anos", así como para evitar el desarraigo "duns nenos escolarizados na vila".

El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias, se puso en contacto con la regidora para "coñecer o alcance do ocorrido", así como la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, quien ha ofrecido el Bono de Aluguer Social a las "dúas unidades de convivencia" afectadas por el incendio y que cubrirá "o 100 por cento do custo do arrendamento".

Rábade muestra su solidaridad

El incendio, originado en la segunda planta de un bloque de viviendas de la céntrica calle Gabriela Nieto Chaín de Rábade, generó un gran revuelo en la localidad, que celebraba el jueves una de sus ferias mensuales. "Era impresionante ver as lapas, había moita expectación, a xente estaba conmocionada", rememoró la alcaldesa.

Una conmoción que rápido se transformó en solidaridad entre los rabadenses, materializada a través de la recolecta organizada por el Anpa del Ceip Otero Pedrayo. "A iniciativa está a ser todo un éxito", explicó González, quien precisó que lo más necesario ahora es "roupa de adulto e neno, ademais de produtos de aseo".

En declaraciones a este medio, la regidora quiso "agradecer a todo o pobo" las muestras de cariño que le están haciendo llegar a los afectados y la predisposición mostrada para "axudar en todo o que sexa necesario". "Merecen un aplauso moi grande", dijo.

Un fuego que se propagó con "moita rapidez"

El incendio, de cuya existencia alertó un vecino en torno a las 11.30 horas de la mañana del jueves, se propagó con "moita rapidez", afirmó la alcaldesa Remedios González, "porque as vivendas están feitas enteiramente de madeira".

Las llamas solo ocasionaron daños materiales, aunque de no haber sido por la rápida actuación de los bomberos, "a desgraza tería sido maior", explicó la regidora.

Aunque se desconoce qué pudo originar el fuego, las hipótesis iniciales apuntan a que habría sido provocado por un cortocircuito en algún electrodoméstico o por problemas en la cocina del inmueble