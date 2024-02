Rábade tiene ya presupuestos para 2024, dotados con casi tres millones

El Concello de Rábade dispone ya de presupuestos para 2024, los primeros en 25 años bajo el mandato del PP y con Remedios González Cabarcos a la cabeza, que salieron adelante sin votos en contra durante el pleno celebrado el día 5. Ascienden a 2.989.000 euros, de los cuales el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios se lleva la mayor parte, más del 45%, 1.362.360 euros; y el de inversiones ocupa el 34%.

Con 1.022.399 euros de partida, entre las inversiones destacan los 480.000 provenientes de fondos europeos que se dedicarán a la reforma del cine Man, mientras que 198.000 van destinados a mejorar el cierre del campo de fútbol Catro Ventos, una "promesa", dijo la regidora, de la Diputación.

Por su parte, a gasto de personal van 536.888 euros, "algo máis que nos anteriores presupostos porque só había un administrativo e agora sacamos a praza de contable e a de administrativo de padrón", explicó la alcaldesa, quien también reseñó el incremento de la partida para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y el "significativo aumento do 140%" para la limpieza viaria y la recogida de residuos.

González Cabarcos subrayó que el montante total de los presupuestos crece gracias a ingresos como los impuestos indirectos que el Concello percibirá de la liquidación de obra de la nueva urbanización de Vilar de Seo y de la instalación de empresas en el polígono. Estos suponen 105.500 euros, mientras que 862.000 euros proceden de transferencias corrientes y 808.500, de transferencias de capital.

La alcaldesa aseguraba el día 5 que "estabamos desexando sacar os nosos propios presupostos, sobre todo para impulsar o tema da limpeza", asunto que prometieron en su programa electoral.

Reacciones

Las primeras cuentas del mandato popular lograron el apoyo del edil socialista, Alejandro Martínez, quien consideró para su voto a favor "o incremento do presuposto grazas ás aportacións do Estado e da Deputación" dirigidas a partidas "necesarias para o pobo". En cambio, echó en falta "subir as subvencións para as asociacións deportivas e culturais", pese a que la regidora recordó que este año "aumentamos puntualmente a dotación para o Máster de Futbolín, por celebrar os 25 anos, ata os 10.000 euros".

Por su parte, los tres concejales independientes se abstuvieron. Francisco Fernández Montes defiende así que este es "un voto de confianza" porque "tiñamos moitas ganas de que saíran adiante estas contas, xa que a política do PP todos estes anos baseouse en dicir que non puideran facer eles os seus propios orzamentos".

No obstante, los considera "decepcionantes, e máis sendo os primeiros". Lamenta la bajada de la partida para el fomento del empleo y el capítulo de inversiones en general: "Non hai proxectos novos; a subvención para o cine Man quedou xestionada polo anterior goberno e a do campo do fútbol tamén, pero non hai nada para mellorar o abastecemento da auga nin para promocionar o centenario de Rábade, que é en 2025".