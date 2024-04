Rábade pecha a vixésimo quinta edición do Máster de Futbolín, que contou con 467 parellas

Ao Máster de Futbolín de Rábade custoulle rematar, pero non tivo máis remedio. Ata ben entrada a madrugada do domingo estiveron xogando as 467 parellas inscritas este ano.

A última xornada fixo campións de modalidade de parado a Tomás, de Pontevedra, e Villa, de Valladolid. No segundo posto quedaron Torino, de Lugo, e Álvaro, de Begonte. No terceiro, Juan, de Lugo, e Barciela, de Pontevedra.

Na modalidade de movemento, os campións foron Celeste e Barciela, de Pontevedra, que uniron os seus nomes aos de Sergio e Asier, de Zaragoza, no segundo posto, e Toni, de Sevilla, e Palomo, de Castellón, no terceiro.

Na categoría feminina, as gañadoras foron Lutxi e Torreira, de Pontevedra. Paula, da Coruña, e Alba, de Lugo, quedaron de segundas, e Rocío, de Sevilla, e Mari, de Mallorca, de terceiras. As cuartas clasificadas foron Nerea e Gema, de Málaga. Os trofeos individuais foron para Lutxi, Sergio, Álvaro, Villa e Suso. O da peña máis participativa foi para a de Palacio Vega, de Asturias.