Aos xogadores brancos tívolles que chegar algunha vez o alento do bar Cruz de Rábade. Desde alí, desde aquel acolledor local que fai esquina no Campo da Feira e á beira da Nacional 6, eran moitos os seareiros do Real Madrid que remaban a unha para ver ao seu equipo gañar. Por que escolleron o Cruz para atoparse e animar ao unísono aos seus non se sabe a ciencia certa, o que si sabe é por que a aquel bar se lle coñecía como o pequeno Bernabeu.

Cóntao Ángeles Díaz uns días despois de pechar por última vez o negocio co que se adentrou no sector da hostalaría. Ela en realidade emprendeu noutro eido, aínda que tamén en Rábade. Foi na droguería Ofelia. "Tiña 20 anos cando a collín, despois de que se xubilase a anterior propietaria, Ofelia. Aquilo era droguería, libraría, tenda de regalos, de xoguetes...", todo un centro comercial da época, tal e como lembra a propia Ángeles. Agora, a súa xubilación, coa do seu marido, Antonio Cruz, obrigou a dicir adeus a un dos bares históricos de Rábade, o mesmo que encadeou máis de 100 anos de actividade.

Antonio traballou no bar Centro de Lugo durante 21 anos e Ángeles estivo á fronte da droguería Ofelia, en Rábade

O matrimonio fíxose cargo do negocio hai 27 anos recén cumpridos grazas a outra xubilación, neste caso de Vicente Arias, quen á súa vez atendeu durante anos a barra que lle deixaran os seus sogros. "O meu marido sempre o dixo, non quería morrer sen ter un bar, e ao final conseguiuno", di Ángeles, natural de Xustás, en Cospeito, que fixo de Rábade o seu fogar porque alí non só deixa clientes, senón que fixo amigos.

Antonio traballaba xa desde había 21 anos no bar Centro de Lugo, o dos soportais da Praza Maior e o que lle fixo aprender a querer a hostalaría. Como eran clientes do por aquel entón bar Vicente e souberon do seu peche, non houbo que pensalo moito para decidir facerse cargo del. Desde o seu local tiveron vistas privilexiadas para o Coto Real, a onde chegaron "moitos famosos", pero tamén tiñan asentos de primeira fila para as festas patronais e as feiras do 2 e do 22, os días máis concorridos "á parte dos días de fútbol", apunta Ángeles, "sobre todo hai uns anos, porque agora o que máis e o que menos pode ver os partidos na súa casa".

A xornada laboral do matrimonio arrancaba ás 5 da mañá, para atender aos traballadores do polígono de Rábade e aos transportistas

A SÚA CLIENTELA. Polas mesas e pola barra do Cruz pasaron veciños e moitos condutores de todos os puntos de España que preferían empregar a N-6 en vez da A-6, pero tamén pasaron, case a diario, as decenas de traballadores das empresas do polígono rabadense que escollían este bar para comezar o día e tamén para acabalo.

Para atendelos, igual que aos transportistas que iniciaban a súa ruta a primeirísima hora da mañá, e ofrecerlles os almorzos que tanta fama lles deron, Ángeles e Antonio erguían as reixas do establecemento ás 5 da mañá. Pechábanas ás doce da noite, agás no verán, que o facían á unha da madrugada. Agora, e para disgusto da súa clientela máis fiel, esas reixas están baixadas e delas pendura un cartel que recorda que o negocio está en aluguer.

Ángeles Díaz asegura, uns días despois de botar o peche, que o contacto cos clientes será o que máis bote de menos

"Avisamos aos clientes con tempo e fomos invitando a algúns. Non fixemos nada especial porque non temos persoal suficiente para tanto traballo", detalla unha muller que recoñece que "moitos nos dicían que seguísemos, pero tamén necesitamos descansar".

"Eu creo que hai xente que nos bota de menos", di, pero que é o que vai botar de menos Ángeles Díaz? "O contacto cos clientes, eles contábanche a súa vida, ti a túa... Fixen moitos amigos e iso non se acaba aínda que pechemos". Non o pensa moito aínda que estes primeiros días como xubilada os adica a desfrutar do tempo libre que axiña enredará con algunha viaxe "coas amas de casa ou co Imserso, non che me importaría".