Rábade acollerá no mes de marzo a primera edición da foliada Axeigada

Rábade acollerá a primeira foliada da primavera na provincia de Lugo. Baixo o nome de Axeigada, o evento, que se celebrará o día 9 de marzo, está organizado pola agrupación Axeigo e conta coa colaboración do Concello. Na organización do evento participan, ademais, o Café 22, a cervexaría Ágora e A Cantina, así como tamén a asociación cultural Fillos do Chaira.

Anuncio da foliada Axeigada de Rábade. FACEBOOK

O programa comezará ás 17.30 horas con dous obradoiros, un deles de baile foliadeiro, con Xabier Iglesias, que terá unha inscrición de dez euros, e outro de afinación e empalletado, con Pepe Vaamonde, que custará 20 euros. As persoas interesadas poden inscribirse no teléfono 634.83.52.88 ou enviar un correo a [email protected].

Ás 19.00 horas darán comezo os cantos de taberna, nos que participarán os grupos Airiños da Fonda, Estoupacaldeiros, Son Outeiro, Son de Lugh e Os do 13. A xornada pechará no centro sociocultural ás 22.00 horas, onde haberá unha degustación de petiscos, seguida do concerto Paracetafolk ás 22.30 horas, e a foliada aberta, a partir das 23.00.

O goberno local de Rábade manifestou onte o seu agradecemento ao grupo local Axeigo pola implicación para levar a cabo esta primeira foliada da primavera, que agardan que "sexa un grande éxito e poida ter continuidade nos vindeiros anos", segundo destacou a rexedora local, Remedios González.