Rábade abre as súas festas este venres co pregón da investigadora Ana Freire

Rábade celebra durante cinco días as súas festas de verán cun amplo programa de actividades que comezará, de xeito oficial, este venres, día 11, cando a investigadora rabadense Ana Freire Veiga ofrecerá o seu pregón no balcón do consistorio ás 21.00 horas.

A súa lectura estará acompañada pola traca de inicio das celebracións e o pasarrúas do Rei da Chaira cos cabezudos e cos Axeigo de Rábade ata a Prazuela, onde se incorporarán os cabezudiños.

Xa antes, ás 12.00 horas, arrancará o XVI Tour da Cervexa polos bares, que contará ademais con xantar preparado por Casa Varela, e seguirá a partir das 22.00 horas na Prazuela co XXVII Rabafolc, animado por Óscar Ibáñez & Tribo e Tanto Nos Ten (TNT).

O sábado celebrarase o Día da Bicicleta, con saída ás 18.00 horas do Campo da Feira e chegada á Praza de España, onde haberá agasallos e chocolate con churros. Ese día a música correrá a cargo da veterana orquestra Compostela, que amenizará a sesión vermú ás 14.00 horas e estará acompañada na verbena pola discoteca móbil Zona Zero, pero tamén de DJ Kiko Ron, que ofrecerá unha sesión na Avenida de Vilalba ás 20.00 horas, a mesma hora á que estará Simplemente Enricco na Prazuela co seu espectáculo de circo, humor e maxia Heinrich: aprendiz de mago. E para rematar, fogos de artificio da pirotécnica Astariz á medianoite.

O domingo terá como actos centrais a xira campestre, que estrea exaltación de callos, a Esbatuxada e a verbena a cargo de La Fórmula e Alba

Pola súa parte, o domingo será un dos días grandes. Dará comezo coas dianas e alboradas dos Axeigo e seguirá con misa ás 13.00, sesión vermú ás 14.30 co grupo Alba no Campo da Feira e concerto da banda Sons e Soños na beira do Miño para amenizar a tradicional xira campestre, que este ano estrea exaltación de callos -para reservar racións, chamar antes deste xoves ao 638.75.76.59-.

Ás 18.00 horas comezarán a descender polo río as embarcacións artesanais na XXI Esbatuxada, con 650 euros en premios, e a música seguirá no mesmo escenario co concerto da banda Pop-Rock e os pequenos de Sons e Soños. Ademais, a verbena deste día estará animada polo grupo Alba e a orquestra La Fórmula.

O luns haberá Festa das Pompas na Prazuela e o último día, o 15, será a quenda do Subidón dos Avós e da descarga da peña O Foguete

O luns, festivo local, actuará o grupo Máster ao mediodía e repetirá á noite con Claxxon, ademais de haber unha nova sesión de serán co DJ Popi García na Avenida de Vilalba e Festa das Pompas ás 20.00 horas na Prazuela.

Para pechar as celebracións, preludiadas polas competicións de fútbol sala e baloncesto, Rábade terá o martes 15 misa, vermú e verbena con Trébol, Subidón dos Avós con agasallos para todos, a partir das 19.00 horas na Prazuela -as inscrición pechan ese día ás 18.30-, e percorrido do Rei da Chaira acompañado por Estoupacaldeiros para dar comezo á descarga pirotécnica Carlos Rodríguez Núñez a cargo da peña O Foguete.

Proxección de Fillos do Chaira

Enmarcada nas festas, a asociación Fillos do Chaira fará este mércores unha proxección, ás 19.30 no centro sociocultural, da segunda parte do documental Falando de Rábade.