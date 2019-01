Una quincena de negocios rabadenses se asocian para impulsar el comercio local

Un total de 16 negocios de Rábade han decidido unirse para impulsar el comercio local y estimular su actividad. Se trata de la primera asociación de comerciantes que nace en la villa, pese a que otros colectivos como los hosteleros y los empresarios del polígono ya optaron por esta fórmula para dinamizar la localidad.

La iniciativa surgió de la mano de dos empresarias rabadenses -Dolores Lage, de la librería Arbelos, y María Manteiga, de la peluquería O Baúl da Beleza- que decidieron plantarle cara al monopolio de las grandes superficies. "Pensamos que era preciso unirse para darlle un impulso ao comercio de proximidade", explica Lage, presidenta del colectivo, quien indica que hace años se intentó poner en marcha una entidad similar, pero no salió adelante. "Eu ocúpome agora do negocio que antes rexentaba miña nai, e recordo que me comentou que nun tempo intentaran asociarse, pero non o lograron", precisa.

La mujer señala que los comienzos fueron complicados, pero gracias a la buena disposición del resto de comerciantes lograron echar a andar la entidad en diciembre. "Pese a que levamos poucas semanas de actividade xa participamos en varias campañas como Días Azuis, Merca no Nadal ou a Ruleta. Todas tiveron moi boa acollida por parte da xente que se animou a mercar no noso municipio", explica.

Desde la asociación actualmente tienen en marcha la iniciativa Merca no comercio local en la que por cada cinco euros de compra los clientes reciben una rifa para participar en el sorteo de un viaje y una cesta de productos. Desde la entidad explican que su objetivo es seguir organizando campañas de este tipo para animar a la gente a comprar en la villa.

Junto a Lage forman parte de la directiva María Manteiga, como secretaria, y Paula Díaz, de Saneamientos Luis Díaz Díaz, como tesorera. "A nosa finalidade e atraer clientes e fomentar o comercio de proximidade", defiende la presidenta, quien señala que los interesados en asociarse pueden contactar directamente con ella o enviar un email a [email protected]