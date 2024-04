"Si quieres que sucedan en tu vida cosas distintas, tienes que salir de tu zona de confort"

A todo el mundo le cuesta dar el paso, pero Ana Castro Liz dice que eso es lo normal cuando uno se aventura por caminos nuevos. Para ella no son tan nuevos. La psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas organiza el que será el vigésimo evento de citas ideado por ella el próximo 4 de mayo, en el restaurante O Mirador, de Portomarín.

Lleva ya varios años con este proyecto de organizar citas para personas solteras.

Sí, desde el año 2016. En todos estos años, en los 40 eventos se han conocido un total de 2.000 personas. En Lugo siempre lo hacemos por la noche, para aprovechar para salir y tomar algo. En Portomarín será de día.

¿En qué consistirá el evento de Portomarín?

El evento comienza a las 13.00 horas, con una recepción que consistirá en tomar un vermú todos juntos. En este caso, podrán apuntarse un total de 40 personas, 20 hombres y 20 mujeres. A las 13.15 empezará la ronda de citas y cada persona tendrá cinco minutos para conocer a todas las demás. Es decir, una mujer podrá tener esa charla para romper el hielo con los 20 hombres participantes, y viceversa. Eso ya aporta una ligera idea de quién puede ser más afín. Después, a las 14.30 horas será la comida, con charla, donde se sentarán ya en mesas en función de la afinidad. Pusimos la fecha ese día para aprovechar la fiesta de la cerveza.

¿Quién se puede apuntar?

Cualquier persona soltera entre los 30 y los 60 años. El último día para anotarse es el 2 de mayo, y pueden hacerlo en el teléfono 658.75.06.25. El número, eso sí, está restringido a las 40 plazas, y ya quedan pocas. También pueden seguirme en @eventos_lastresc.

En tiempos de Tinder, ¿cuál es el perfil de sus encuentros?

Es gente que sabe bien lo que quiere y que prefiere conocer a las personas de forma directa y verdadera, en lugar de enredarse en cosas que luego no salen de la pantalla. Los hombres suelen ir más determinados a buscar pareja. Las mujeres, sin embargo, buscan más amistad. Eso es sin duda algo que ha cambiado en los últimos años.

¿Qué le diría a alguien que tiene dudas sobre si ir o no ir?

Eso le pasa a todo el mundo. El 90 por ciento de las personas que acuden a una de estas citas vienen solas. Yo siempre les digo que todos se sienten igual. Sin embargo, si quieres que sucedan en la vida cosas distintas tienes que salir de tu zona de confort.

¿Y sucede? ¿Qué frutos han dado estos encuentros?

En todos estos años puedo hablar de una media, que es la de una relación estable que se ha formado a raíz de cada encuentro. También ha habido matrimonios. En fin, han sido muchos los encuentros y también las amistades, pues se han formado grupos de personas afines que luego han quedado para salir juntas.

¿En qué medida su trabajo como psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja está presente en los encuentros?

Algunas de las personas que vienen son pacientes, otras no. Algunas vienen a través de los pacientes, otras a través de distintas referencias. Sin embargo, yo siempre tengo una base a la que me lleva establecer un contacto con ellas y hablar con ellas. De alguna forma, ya vamos con un gran camino andado cuando llegamos allí, que me permite guiar los encuentros y asesorar sobre las afinidades que distingo.