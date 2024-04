Quejas en O Corgo por los continuos cortes de luz que achacan a nidos de cigüeñas

Vecinos de O Corgo se quejan por los continuos cortes de luz que sufren y que algunos achacan a la presencia de nidos de cigüeñas sobre el tendido eléctrico. Se trata de un problema que no es nuevo en el municipio, aunque en esta ocasión ya no es exclusivo de barrios como el de Maceda o Sabarei, sino que los afectados ahora son los residentes en el entorno de la capitalidad municipal, en los márgenes de la N-6.

Algunos de los perjudicados indican que los problemas comenzaron hace algo menos de un mes. Así lo explica, Xosé Ramón Abuín, del bar Andaina, quien relata que hubo días en los que los apagones "duraron ata dúas horas", aunque lo que más le preocupa son los cortes intermitentes que se producen durante otras jornadas, "xa que houbo un día en que se chegou a ir a luz ata en dez ocasiones".

Este hecho no solo le provoca un grave perjuicio económico, "un sábado, co bar cheo, non puiden servir nin un só café entre as 9 e as 10 da mañá, ao estar sen luz", sino que también le preocupan los posibles daños que se puedan producir en algún electrodoméstico, "teño que ter a precaución de desenchufalo todo para que non se estraguen algunhas máquinas".

Eduardo Canto, propietario de un aserradero en la zona, también se muestra muy crítico con la situación. "Este tipo de cortes xa os sufrimos noutras ocasións, pero o deste ano non é normal, está a pasarnos case todos os días", denuncia.

Para este empresario el problema es debido exclusivamente a los nidos de cigüeñas, "instálanos sobre os cables e co vento hai mesmo veces que se ven saltar chispas do tendido".

El hecho de que este problema se produzca en una de las zonas en la que se concentran el mayor número de servicios del municipio hace que sean muchos los vecinos perjudicados ya sea directa o indirectamente. De hecho, el propio alcalde, el popular Felipe Labrada, indica que las oficinas del consistorio se han vistos afectadas por los cortes, "como tamén o Punto de Atención á Infancia, cuxo servizo se viu algunha vez alterado pola falta de luz".

Ante el recurrente problema, vecinos y empresarios intentan organizarse de cara a reclamar algún tipo de solución.

Naturgy

Desde Naturgy aseguran que las incidencias las empezaron a detectar el pasado 25 de marzo y que se debieron básicamente "á caída de ramas no tendido por mor do temporal de vento".

Desde la compañía no descartan que algunas de esas ramas pudieran proceder de nidos, "aínda que non hai ningún caso que se lle poida achacar a un en concreto. En todo caso, estamos a revisar toda a liña, por se se puidese estar a ver afectada por algún novo aniñamento", explican.