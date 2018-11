Quejas por el cierre de la agencia que el Banco Pastor tiene en Castroverde

El cierre la semana pasada de la agencia que el Banco Pastor tiene en Castroverde, y que ha dejado sin el servicio a los vecinos de la localidad -que ahora tienen que desplazarse a Lugo para realizar sus gestiones-, continúa levantando quejas. Los vecinos no entienden por qué la entidad no ha esperado a que se complete el proceso de integración en el Santander (que finalizará en los próximos meses) para que el impacto de la desaparición de la oficina fuese mínimo.

El Pastor pertenece actualmente al Grupo Santander, cuyo banco principal tiene una oficina en Castroverde. Sin embargo, hasta que el proceso de integración concluya, desde el Santander no pueden operar con las cuentas del Pastor, por lo que el servicio se pierde. "Se polo menos esperaran a que puideramos operar co Santander, non teriamos que ir a Lugo, co perxuízo que iso supón para nós", cuenta uno de los afectados.

"Aquí hai un grupo de empresas fortes que traballan co Pastor. Falamos de un movemento total que supera os seis ou sete millóns de euros. Mandámoslle unha carta á dirección para que buscasen unha solución e agardasen ata xaneiro, e aí xa nos adaptariamos, pero nin nos responderon", critica el vecino, quien añade que "ademais do tempo perdido é un risco ir cos cartos cara a Lugo".