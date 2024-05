"¿Para qué queremos un bono social si no hay quien nos alquile una casa?"

La casa de Flor y Ángel quedó hecha cenizas hace nueve días. Todo lo material que en ella había fue pasto de las llamas y ahora solo les queda lo que guarda la memoria. Desde entonces, la partida que el Concello de Rábade tiene para emergencia social les ha permitido hacer de un hotel de O Ceao, en Lugo, una suerte de domicilio en el que pasar las noches ellos dos, las tres nietas que cuidan, su hijo, su nuera y los cuatro niños de este matrimonio. Pero está muy lejos de ser un hogar.

Flor Suárez y su marido José Cortiñas, al que todos conocen como Ángel, resumen su situación en una pregunta: "¿Para qué vamos a querer nosotros un bono social si no hay quien nos alquile una casa?". Desde el pasado 2 de mayo, en el que la pequeña Leire, su nieta, cumplió seis años y su vivienda de media vida se hizo trizas, no han dejado de llamar a todas las puertas, pero sin éxito.

"No queremos que nos regalen nada, solo que nos arrienden una casa", dice Flor, "pero nadie quiere porque somos gitanos", agrega Ángel. "Y marroquíes, rumanos, negros, gitanos... Todos somos personas", recalcaba él este viernes, después de probar suerte en una parroquia próxima: "Fuimos a hablar con una señora y nos dijo que no, que ya había tenido inquilinos que le habían destrozado la casa. Y la entendemos, pero no todos somos iguales".

A mayores, los intentos a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) no dan por el momento sus frutos, ya que "nos dicen que para darnos una casa en Lugo tendríamos que estar censados allí", y mientras tanto la trabajadora social "no ha dejado de buscar, llamando hasta a particulares. Incluso lo puso en Facebook". Barajaron también levantar una chabola en la finca trasera, "pero no nos dejan por los niños".

Y sin casa y una hipoteca a 30 años de la que aún queda una década por abonar, "unos 25.000 euros", solo les queda una opción: "Seguir pagando, si no nos embargan la casa". Tampoco hay un seguro que les cubra las pérdidas, y eso lo dificulta todo. "Lo pagué diez años, pero la manga no daba para todo, como se suele decir. O pagaba la luz y el agua, o el seguro", explica Ángel, que cobra una pensión no contributiva, mientras que su mujer se encuentra de baja después de haber trabajado "toda mi vida", últimamente en el sector de la limpieza.

Mitad de su vida en Rábade

Ángel no puede evitar emocionarse al hablar de su familia y del drama que los acompaña desde el día 2: "Esto no se lo deseo a nadie". Y en medio de la tristeza, asoma en ellos esa sonrisa que solo sale cuando la provoca la nostalgia.

Cuentan entonces que al edificio de la Rúa Gabriela Nieto Chaín llegaron con sus pequeños hace unos 20 años y que antes habían vivido en una finca de Gaioso, en Outeiro de Rei, "un pinar" en el que con la madera que cortaron construyeron una chabola con los conocimientos adquiridos en algunos cursos de albañilería, pero sin agua ni luz debían buscar un lugar mejor para su familia. Lo encontraron en Rábade, en aquel edificio, primero alquilado y luego comprado, en el que criaron a sus cinco hijos.

El interior del inmueble quedó totalmente destrozado. SEBAS SENANDE

No se cansan de recordar que toda su vida está en Rábade, que "nuestros hijos fueron aquí al colegio y nuestros nietos lo hacen ahora, nos conocen todos los vecinos y algunos hasta nos llamaban para hacer trabajos puntuales, como cortar leña".

Ángel reitera además que "en 55 años que tengo, yo no sé coger ni un mechero y meterlo en el bolsillo, ni conozco un calabozo", por ello insiste en que "con arrearle una patada a una puerta y colarnos en una casa vacía no arreglamos nada; hay que ir siempre por las buenas", así que solo pide "compasión", sobre todo desde las administraciones, "las que realmente nos pueden ayudar.

La misma que les demuestran los vecinos que los invitan a comer, como este viernes, o aquellos que cedieron ropa y juguetes por doquier y que, por ahora, esperan guardados porque "¿a dónde los vamos a llevar, sin casa?".

Con los hoteles al 100%, no podrán volver hasta el lunes

La apretada agenda de actos de este fin de semana en la capital lucense y alrededores hizo que todos los establecimientos hoteleros estén al 100% de su capacidad.

Así, la familia abandonó este viernes por la mañana el hotel que sufraga el Concello y no regresará hasta el lunes, salvo que encuentren antes dónde quedarse.

El apoyo de los familiares

Cuenta Ángel que "familia tenemos a barrer" por la zona, pero en sus casas "ya son muchísimos, ya no caben más personas". Por eso, al menos durante este fin de semana, planeaban dividirse entre los domicilios de varios parientes de la zona. La alternativa es "quedarnos en el coche".