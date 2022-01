Que leva o poeta da correa?

Quixeron os dados do universo que Xesús Trashorras viva a cabalo entre Castroverde e Becerreá, os dous lugares nos que se disputa a orixe do avó galego de Roberto Bolaño. Cando a cousa se saiba por fin, poderá festexalo tanto o Suso da Lameliña castroverdés coma o marido da Maruxa da Casa do Regueiro becerrense. O escritor chileno tiña que estar, si ou si, no primeiro libro de relatos de Trashorras, a piques de saír do prelo da man da editorial Medulia.

O nome do volume explica moitas cousas. Paseando canguros foi o que o autor escribiu no apartado de "traballo" cando abriu a súa conta de Facebook. Nesta rede social foi onde a meirande parte destes relatos deron os seus primeiros pasos, eses pasos levados polo humor e certa maxia ensoñada de quen se ve queixándose pola falta de emprego por semellante dedicación na provincia.

Paseando canguros di moito tamén do seu xeito de escribir, de acompañar o cotián co marabilloso. "Cunqueiro non aparece nestas páxinas, pero hai moito del", conta Trashorras que lle dixo o editor, Xulio López Valcárcel. Quen si aparecen son Rimbaud, Baudelaire, Cortázar, Kerouac ou Teresa de Jesús, ademais do admirado Bolaño, de quen reescribe o capítulo de Detectives salvajes no que aparece Castroverde baixo o título O vixiante do cámping de Castroverde.

E algún autor ou autora galegos? E Trashorras conta que un dos 134 relatos do libro se titula Carta a Emma Pedreira, que vén sendo un escrito de reclamación daqueles lectores afectados polo seu libro Bibliópatas e fobólogos. "Riu moito cando o compartín con ela", recorda.

No libro abondan tamén os músicos, como Édith Piaf, Janis Joplin, Louis Armstrong... e Mick Jagger visita Piornedo con motivo da súa vinda a Galicia. Tamén haberá quen poida lembrar nas súas páxinas a Catasol, a filla de Ramón e Alegría, aquela familia de xitanos que todos os veráns pasaba por Becerreá e que retratou Maruja Roca. E outros personaxes xa son só fillos do relato, como Arcadio Carballo, que se cría un carballo; Carolina do Norte, unha rapaza loira do Barqueiro, ou aquel escritor da Fonsagrada que escribía nos retretes, e que fundou escola con outros que lle seguiron na práctica. "Sen humor non vamos a ningures", afirma, aínda que recoñece que non sempre chega a todas partes no seu libro, onde tamén hai relatos máis "serios".

Pero o libro non só é de personaxes, senón tamén de lugares ben transitados, Lugo, Castroverde e Becerreá. "Se non o coñeces, tes que ir á aldea que ten o nome máis longo do Estado, que é Colinas del Campo de Martín Moro Toledano", comenta, nese Bierzo que tanto quere; Barcelona, onde viviu un ano; Irlanda e Dinamarca, que percorreu de viaxe; Portugal, por suposto, ou Suecia, son algunhas das localizacións dos relatos.

Xesús Trashorras até agora só tiña publicado poesía, con O silencio do orballo en 2017 e A chamada de Brigid en 2018. Foi durante o primeiro confinamento e nos meses seguintes cando os veciños se alarmaron do que levaba da correa. Si, canguros.