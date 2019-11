Manuel Alonso Rodríguez no se explica qué pudo pasar el pasado sábado en el domicilio que sus dos hijos compartían en Rábade para que uno de ellos decidiese acabar con la vida del otro. "Yo no estaba allí, no sé lo que pudo pasar, pero los dos se llevaban bien", explica este hombre que, desde hace años, reside en Lugo con un tercer hijo.

Sobre el día de los hechos, Manuel explica que había ido a Rábade a buscar a Juan Carlos, "con la intención de que me acompañase a poner unas flores en la tumba de su madre", fallecida el pasado 9 de octubre.

"Estuve dando una vuelta por el pueblo y cuando llegué a las inmediaciones de la casa me encontré con todo el revuelo de policías, guardia civiles, prensa. Cuando pregunté qué había pasado y me lo dijeron, me llevé la sorpresa en aquel mismo momento", afirma.

Sobre la relación de los dos hermanos, Manuel dice que se llevaban bien, "vivían juntos" en el primer piso del edificio de tres plantas de la familia materna. Insiste en que no sabe qué pudo pasar ni los motivos que llevaron al presunto fratricida a hacer lo que hizo, pero reconoce que si en un momento dado los dos hermanos llegaron a las manos, "José Luis es más fuerte y Juan Carlos no lo era tanto".

Manuel espera ahora a que los restos de su hijo mayor le sean entregados y poder fijar el funeral. "Al piso no me permiten acceder y sé que hay alguna documentación de él que falta y que es necesario presentar para realizar los trámites para el entierro. Yo quiero acabar cuanto antes con esto, pero de momento aún no lo podemos enterrar", señala el hombre apesadumbrado.