El proyecto europeo Life Fluvial propicia mejoras en la Lagoa do Rei, en Rábade

La Lagoa do Rei, ubicada en Rábade, será objeto este verano de mejoras a través del programa europeo Life Fluvial. Esta actuación incluirá tareas de conservación de su bosque aluvial, la señalización de esta zona y su conexión con el río Miño y la llamada Ruta Perimetral, impulsada por el Concello y que recorre el municipio.

Varias instituciones de Galicia, Asturias y Portugal, entre ellas la Universidade de Santiago, colaboran en este proyecto, que supondrá una inversión hasta 2012 de tres millones de euros -la UE aportará casi 2,3- en la mejora de varios corredores fluviales de la región atlántica ibérica.

El proyecto que se ejecutará en la Lagoa do Rei lo lidera la USC a través del Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (Ibader), con el apoyo del Concello rabadense.

El director del Ibader, Pablo Ramil, explica que aunque la laguna se ubica en un entorno urbano, junto al polígono industrial de Rábade, «case non hai especies invasoras e as augas non están contaminadas» y detalla que, por esa razón, las labores serán, sobre todo, de mantenimiento.

Así, se reemplazarán árboles invasores que amenazan con caerse o alcanzar tendidos por otros ejemplares más acordes con ese hábitat. También se corregirá topográficamente un pequeño tramo del borde oriental de la laguna, ya que ahora su pendiente es muy brusca «e algúns anfibios non se adaptan aos cambios polo descenso da auga, sobre todo nos veráns secos», explica Ramil.

Las actuaciones previstas contemplan también la mejora de la conectividad de la Lagoa do Rei con otros hábitats de interés en la zona, como el río Miño. Con ese fin, se creará un sendero desde ese espacio hasta la Ruta Perimetral y se mejorará esta en aquellos tramos que ahora discurren por carretera -que se evitará en el nuevo trazado-.

Además, se procederá a la señalización de ese enlace y de la laguna y se harán mejoras en el observatorio que existe en la zona. Por último, se retirarán algunos residuos arrojados en el acceso a este espacio natural.

«O proxecto xa está listo e estamos pendentes de recibir unha autorización para empezar os traballos», explica Pablo Ramil, quien prevé que esta actuación arranque en las próximas semanas y se complete antes de que termine el verano.

Tanto Ramil como representantes de otras entidades promotoras de Life Fluvial se desplazaron esta semana a Rábade para comprobar in situ el estado de la laguna. Estuvieron acompañados por el alcalde, Francisco Fernández Montes.

El regidor rabadense ve muy positivo este proyecto para mejorar la Lagoa do Rei. Además, resalta que el sendero que se creará no solo enlazará con la Ruta Perimetral, sino que también lo hará con otra vía peatonal proyectada por la Xunta, que unirá la N-VI con Vilar de Seo. «Suporá unir todas as zonas de interese ecolóxico de Rábade», destaca en alusión a la laguna, el Miño o sus características insuas. «Coa Ruta Perimetral xa lles descubrimos aos veciños zonas case descoñecidas», subraya Fernández Montes, que agradece que la USC apostase por esta actuación en el marco del Life Fluvial.

MÁS ACTUACIONES. Este proyecto europeo también propiciará durante su periodo de ejecución más actuaciones en la provincia, en las cuencas del Miño y el Eo.

Pablo Ramil anuncia, en ese sentido, intervenciones en ecosistemas fluviales de municipios como Lugo, Guitiriz, Trabada o Meira, entre otros.