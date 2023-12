Protesta en Castroverde pola falta de médicos no centro de saúde ata o día 2

Un grupo de veciños de Castroverde saíu á rúa onte en protesta polo que consideran unha desatención asistencial en materia sanitaria, nunha concentración convocada polo BNG.

A concelleira e voceira nacionalista no Concello de Castroverde, Iria Castro, denuncia que na vila só existen dous facultativos, "que atenden preto de 2.500 veciños e veciñas, de idades moi avanzadas", e que neste momento o sistema de cita previa non permite concretar unha cita ata despois do día 2 ou, no caso de citas pediátricas, ata despois do día 10.

"Non pode ser que toda a veciñanza deste concello quede sen atención durante estas datas, dende o 25 ata o 2", denuncia Castro. Pola súa banda, Laura Arrojo, veciña e militante do BNG de Castroverde, critica que "durante estes días parece que non podemos poñernos enfermos, que non precisamos medicación nin atención".

Pola súa parte, a Consellería de Sanidade indica que "unha das médicas está de vacacións do 26 ao 29, e outra ten solicitado un permiso ao que ten dereito". Tamén destacan que este martes houbo cobertura pola mañá, e que este mércores haberá cobertura pola tarde, a partir das 14.00 horas. "A xerencia da área sanitaria está traballando para a cobertura do resto dos días desta semana", engaden dende a consellería.

Pola súa banda, Castro destaca que as protestas "non teñen nada que ver con feito de que as médicas collan vacacións ou días aos que teñen dereito, senón con que non se cubran eses días, e que a poboación quede desamparada dun servizo fundamental", destaca. A voceira nacionalista critica esta situación nun contexto "de recorte progresivo de servizos". Así, lamenta que o número de facultativos pasase de tres médicos a dous nos últimos anos, e que a ambulancia medicalizada que tiña sede en Castroverde fose trasladada para O Corgo. "Por iso fixemos esta protesta, para defender a sanidade pública da comarca", indica.