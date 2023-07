Un programa para salvar as bolboretas

Os ecosistemas galegos, ao igual que moitos outros ao longo de Europa, están sufrindo constantes transformacións. Os prados de sega tradicionais estanse perdendo, debido, sobre todo, á proliferación dos cultivos de herba intensivos. As zonas pertencentes ás Insuas do Miño en Rábade son un exemplo patente desta dinámica, onde o abandono do rural e o nacemento dun novo tipo de agricultura, sumado ao contexto do cambio climático, supón unha grave ameaza para moitas especies de insectos. O sábado organízase na localidade rabadense unha xornada dedicada ao estudo das bolboretas diúrnas que se atopan na zona, para crear unha rede de seguimento das mesmas.

O problema dos insectos é real e, de feito, existen estudos científicos que advirten da diminución deste tipo de animais, con especial énfase nos polinizadores, como as abellas, as avelaíñas ou as propias bolboretas. BMS (Butterfly Monitoring Scheme) é un programa de seguimento de especies de bolboretas que utiliza os seus métodos nun total de 22 países ao longo de Europa, creando informes anuais que posteriormente van a unha gran base de datos europea. O seu obxectivo é o de avaliar a abundancia de poboacións deste insecto, para establecer estratexias de conservación adecuadas grazas ao esforzo de moitos voluntarios, que colaboran de forma altruísta.

En Galicia contan con 20 percorridos activos -adoitan espallarse en torno ao quilómetro de distancia-, catro deles nas illas principais dos arquipélagos do Parque Nacional Illas Atlánticas. Recentemente, traballaron para implantar o BMS en tres parques naturais galegos (Corrubedo, Monte Aloia e Xurés), pero os resultados non tiveron demasiado éxito polo de agora. Na provincia de Lugo existen só dous lugares onde a organización instalou estes percorridos. Ambos localízanse no Courel, onde están levando a cabo o seu programa, pero agora queren sumar ao proxecto as Insuas do Miño, no concello de Rábade.

"É unha zona de gran valor medioambiental pola súa fauna e vexetación", apuntou Martiño Cabana, biólogo pertencente á Asociación Galega de Custodia do Territorio, entidade que colaborará coa BMS para instaurar este programa no territorio rabadense, levando a cabo a xornada sobre as bolboretas diúrnas que habitan neste típico mosaico agrario galego.

O obxectivo da cita é dar a coñecer o BMS como ferramenta de estudo e conservación, divulgar os valores naturais e a diversidade das bolboretas das Insuas do Miño e intentar establecer un percorrido na propia zona. Este espazo conta cunhas 75 especies diúrnas das 155 totais que hai en Galicia, destacando algunhas como a Maniola jurtina ou a Aglais io, as cales se poden atopar en gran parte do territorio galego nesta época estival.

"Se algunha persoa está interesada en colaborar, axudámoslle a deseñar o seu percorrido preto da casa", explicou Saba González, coordinadora de BMS en Galicia. "Dámoslle medios e formación sobre identificación, e tramitamos os permisos administrativos e os seguros necesarios para que leve a cabo a súa actividade", engadiu a tamén membro da Sociedade pola Conservación e o Estudo das Bolboretas en España (Soceme), que estará o sábado na cita.

A iniciativa pretende dar visibilidade á importancia de preservar a diversidade natural dos ecosistemas, sobre todo, no territorio galego. Estes insectos polinizadores son unha peza fundamental para o equilibrio ambiental e a súa diminución representa un aviso evidente dos impactos negativos que as transformacións nestes hábitats poden ter sobre a biodiversidade da fauna e da vexetación.

Xornada en rábade

A xornada comezará ás 10.30 horas con varias charlas. Primeiramente, farase unha aproximación ás características das Insuas do Miño e do proxecto de conservación que se está a realizar na zona, para despois falar das bolboretas que se poden atopar no lugar e do programa que o BMS emprega nos diferentes recunchos de Europa.

Ás 12.30 horas realizarase un percorrido arredor da Casa das Insuas e un xantar grupal, onde cada un deberá levar a súa comida. Pola tarde, os participantes achegaranse ás propias Insuas do Miño para coñecer de primeira man estes insectos diúrnos.