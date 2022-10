De profesión, heroes

Marcos Vázquez ten claro o que non é, un heroe, porque na Coruña "o listón está moi alto". Dío lembrando a José Antonio Villamor, Rodrigo Maseda e Javier López, os tres compañeiros da Policía Nacional que faleceron en 2012 na traxedia do Orzán. "Foron tres persoas que entregaron as súas vidas por outras, iso é un heroe para min; nós estamos para axudar", explica o axente palense que en pouco máis de ano e medio interviu en tres sucesos que, polo heroico do seu desenlace, foron noticia.

Na familia de Marcos non hai axentes, pero iso non impediu que no instituto, cando saltou a pregunta de a que quería adicarse, el dixese que quería ser policía. "A miña nai non lle fixo moita graza e meu pai dixo que adiante. Con 17 meu pai xa me recordou que se iso non saía adiante, volvía para a obra", lembra sobre unha época na que compaxinou as oposicións co traballo na empresa familiar de construción.

Sen saber requisitos e sen cumprir "o mínimo de altura nin ter carné de conducir", presentouse na academia na que daba clases Luis Carreira, o que lle marcou o camiño. "Foi o mellor formador da miña vida, unha persoa incrible e un comunicador perfecto", describe Marcos sobre o home que "me animou e que confiou en min para opositar". Aprobou á primeira, con 18, e marchou a Ávila.

Despois da academia chegaron Valencia e Madrid, onde formou parte do grupo especializado de trata de seres humanos, que o levou ao rescate de varias prostitutas secuestradas por un proxeneta.

Agora o seu traballo na Coruña é "totalmente diferente, aquí estou a pé de rúa". Chegou hai nove anos a un destino "tranquilo para vivir, pero movido para nós", e aínda que pensou en achegarse á súa casa, as circunstancias persoais fanlle quedar na cidade herculina. As raíces a San Cibrao, iso si, pesan e en Palas "sigo tendo os amigos de sempre e sigo xogando e adestrando no equipo de fútbol, agora cos veteranos", conta.

Vocación. Marcos Vázquez asegura que o seu non é outra cousa máis ca vocación, a mesma que ve en moitos dos seus compañeiros. "Iso nótase fácil", confesa un axente que viviu tragos amargos en 16 anos de carreira -entrar nun piso cunha rapaza secuestrada e enfrontarse a violadores ou xente armada-, pero que non se ve noutra función porque as cousas agradables compensan.

"Ir a un parque e que os nenos se acheguen ao coche, poñerlles as luces e que lle perdan o medo aos policías, que saiban que poden confiar en nós, é das mellores cousas", recoñece.

"Traballar a pé de rúa é aprender todos os días: dos compañeiros, do médico co que coincides nunha intervención... É unha formación continua", di. Tamén axudan e fan prevención: "Hai maiores que veñen ao piso do fillo e non saben onde está, así que lles indicamos, ou xente que queda sen diñeiro e sen batería e hai que buscar os medios para levalos á súa casa", di citando só algunhas das tarefas que conleva o seu oficio: "Nunca sabes que vai pasar".

Tres casos. En tres ocasións, as intervencións de Marcos Vázquez foron noticia. A última delas a comezos deste mes, cando unha persoa que camiñaba por un paso elevado da Rúa Álvaro Cunqueiro da Coruña alertaba de que unha rapaza ameazaba con suicidarse. "O coche que máis preto estaba era o noso, subimos á ponte e conseguimos quitala de alí", recorda o axente sobre unha situación "moi complicada".

"Primeiro aseguramos a zona e tratamos de falar con ela, tranquilizala, ata que a conseguimos levar a un xardín. Alí estivemos ata que chegaron os servizos sanitarios", conta. E cando se lle pregunta se chegaron a temer por un desenlace peor, non o dubida: "Si".

Os casos anteriores aconteceron en xaneiro e en agosto de 2021. No primeiro deles, estando tamén de servizo, el e o seu compañeiro atraparon un home que intentara violar, en cuestión de media hora, dúas mulleres que paseaban polos xardíns da estación de tren coruñesa. Unha parella que pasaba pola zona disuadiu ao agresor no segundo dos ataques, quen foi perseguido polas rúas da cidade logo de chamar ao 091. "A operadora estivo moi hábil, a clave do éxito foi como nos coordinou", explica.

O segundo incidente foi fortuíto, pero impediu unha agresión machista. "Ese día eu ía traballar e vin que o coche de diante facía cousas raras, daba bandazos, ata que me fixei que tiraran un coitelo e logo un móbil pola 'ventanilla'", detalla, "dinme conta de que os ocupantes ían discutindo, adiantei e atravesei o coche".

Nas tres ocasións o final foi feliz. "Cando fas algo así e ves que lle puideches axudar a unha persoa, darlle unha saída, vas para a casa feliz", recoñece un axente que, malia todo, sabe que o seu traballo ten tamén sombras. "Cando estás aquí xa sabes o que hai, é o que nos xogamos, e cando saes da casa non sabes como vas regresar. Cando hai un perigo, quen vai?", reflexiona. Os heroes de uniforme e gorra.