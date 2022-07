Profanados los panteones del cementerio castroverdés de Soutomerille, en el Camino

Desconocidos profanaron los panteones del cementerio castroverdés de Soutomerille. Los daños en esta necrópolis singular, la más pequeña de la provincia y de gran valor al estar en pleno trazado histórico del Camino Primitivo, fueron cuantiosos, ya que los responsables no solo destrozaron lápidas de bastantes nichos, sino que se cebaron con los que guardaban restos, llegando a retirar cuatro ataúdes del interior y causando daños en seis lápidas. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Uno de los grandes damnificados es Jesús López Besteiro, asombrado por la magnitud de los destrozos. Nació en esta parroquia castroverdesa, deshabitada desde hace medio siglo y de la que él se marchó de niño, y en el cementerio de Soutomerille están los restos de dos de sus abuelos, otros tantos tíos y dos tíos más de su madre, en nichos que fueron profanados.

Destrozos en los panteones de Soutomerille. EP

"Non o concibo, se non o vexo non o creo. Deberon de romper todo con mazos, parece unha guerra", lamentaba anoche, tras haberse pasado por el cementerio. "Avisoume ao mediodía un veciño que me leva un prado, dixo que acababa de pasar xunto ao cemiterio e vira destrozos. Cando cheguei alí atopeime con todo iso... Non pensei que fora tanto. Non ten sentido ningún", recalcó.

Este vecino, ahora afincado en Lugo pero que se acerca con frecuencia a Castroverde, no se explica lo sucedido. "Teño 65 anos e Soutomerille sempre foi un sitio tranquilo", recalca. Descarta como móvil una posible venganza vecinal porque "aquí nunca houbo rencillas, todo o contrario". Él mismo avisó de los destrozos a los otros dos propietarios de nichos en Soutomerille, "cos que me levo de marabilla".

Al tratarse de una aldea deshabitada, se desconoce cuándo se produjeron exactamente estos actos vandálicos, aunque, al parecer, algunos vecinos aseguraron que el pasado domingo se pasaron por la zona y parecía estar todo en orden en la necrópolis. También había quien creía que estos destrozos podrían obedecer a algún tipo de ritual o de reto.

"Isto é unha salvaxada", insistía Jesús López, que interpondrá esta mañana una denuncia por los hechos en el cuartel de la Guardia Civil de Castroverde.

Por su parte, el alcalde de Castroverde, José María Arias, no ve una explicación lógica a lo acontecido: "Parece cosa de niños".

"Está la Guardia Civil investigando. Esto no viene a nada, no tiene sentido el destrozar por destrozar. Es destrozar algo que no tiene mayor sentido", ha lamentado.

"Todo esto no tiene sentido ninguno. Parece más cosa de niños que no saben lo que hacen, que otra cosa", ha clamado finalmente el alcalde de Castroverde, que sigue sin dar "crédito" a lo acontecido en el cementerio de Soutomerille.

AMIGOS DO PATRIMONIO. Amigos do Patrimonio de Castroverde, defensor de la importancia histórica de este enclave, en donde hay restos de dos torres declaradas BIC y una iglesia cerrada ya al culto de origen prerrománico, también tenía previsto al cierre de esta edición presentar una denuncia ante la Subdelegación del Gobierno.

El presidente del colectivo, Manuel Muñiz, se mostraba sorprendido e indignado. "Sacaron varios cadaleitos das tumbas, estaba todo cheo de restos de mármore e de madeira", denunciaba tras acercarse al cementerio, que fue precintado por la Guardia Civil.

En su escrito ante la Subdelegación, hace hincapié en que esos hechos no son solo "unha ultraxe á memoria das persoas alí enterradas e ás súas familias", sino que podrían constituir "un delito contra o patrimonio tipificado no artigo 323 do Código Penal, por afectar a un ben, o cemiterio, que forma parte do Catálogo Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia".