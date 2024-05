Ángel Pérez: "O primeiro que me preguntaron é se seguiría dando clase de ximnasia"

Ángel Pérez Rodríguez é, desde o pasado 24 de abril, o alcalde máis novo da provincia. Aos seus 27 anos, o nomeamento da anterior rexedora, María José Gómez, como conselleira de Medio Rural, impulsou a este licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte á alcaldía de Guntín, un cargo que, recoñece, asume con sorpresa, "pero con moita responsabilidade e gratitude" cara a todos os compañeiros que pensaron en min.

Presentouse ás pasadas municipais de 2023 como número nove na lista encabezada por María José Gómez, pero un ano despois é alcalde de Guntín. Como se sente?

Pois teño que dicir que moi sorprendido, porque cando aceptei entrar a formar parte da lista, para nada pensei que isto puidese suceder.

E ademais desa lóxica sorpresa?

Ademais desa sorpresa estou agradecido e moi ilusionado. Agradecido porque é un orgullo que todo o equipo pensase en min para asumir o cargo. A verdade é que somos un grupo moi unido, no que todos remamos na mesma dirección e que non houbese dúbidas á hora de elixirme a min é un motivo de orgullo. Tamén estou moi ilusionado, ademais de sentir moita responsabilidade.

O obxectivo é manter unha boa relación con todas as administracións para conseguir a súa colaboración

Como se fraguou o seu nomeamento como alcalde?

Foi todo moi rápido. Cando María José transmitiunos a súa decisión de iniciar esta nova etapa como conselleira da Xunta, no grupo municipal reunímonos e analizamos os pasos a seguir para continuar co traballo iniciado. Pode sorprender que sexa o número nove o que fose elixido para ser alcalde, pero foi unha decisión de todo un equipo que traballa sempre de forma moi cohesionada.

Como tomaron na súa contorna este nomeamento?

Pois a verdade moi ben. Aínda que na miña familia non hai unha gran tradición política, apóianme totalmente. De feito, a miña nai si formou parte de anteriores listas do PP aínda que nunca chegou a entrar na corporación. Doutra banda, tamén sinto o respaldo do meu grupo de amigos, aínda que por suposto tamén recibo as súas bromas.

Polo seu labor como responsable da área de Deportes e monitor de moitas actividades de tempo libre, tivo nestes anos un contacto moi directo cos veciños. Como o tomaron eles?

Tamén moi ben, a verdade. O certo é que estes días todo foron palabras de ánimo e felicitacións, polo que estou moi agradecido a todo o mundo.

Algunha anécdota destes días tamén terá.

Algunha hai. Segundo transcendeu a noticia de que ía ser alcalde houbo máis dun que me preguntou se ía seguir dando clases de ximnasia.

E seguirá?

Bueno, a estas alturas de ano o curso está moi avanzado e xa non paga a pena realizar cambios. De cara ao próximo será necesario facer algunha reestruturación nesta área pero, sen dúbida, vou seguir moi vinculado a ela.

Con todo, unha responsabilidade como a que acaba de asumir sempre significa ter que renunciar a algo.

De momento foron días de ter que tomar decisións moi rápidas, porque é certo que asumir unha alcaldía é moita responsabilidade e róubache tempo libre. Eu ata o de agora era tamén árbitro da Real Federación Galega de Fútbol e, de momento, decidín dar un paso á beira e renunciar a seguir arbitrando na miña categoría. De momento, foi a miña única renuncia destacable.

Xa no apartado da xestión municipal, cales son os seus obxectivos para o que resta de mandato?

Os obxectivos cos que vimos traballando desde o inicio deste mandato non cambiaron, son os mesmos. Nese sentido, podo dicir que imos seguir unha liña continuísta porque, como xa dixen, aquí non depende de quen poida estar ou non á fronte, senón que somos un grupo de goberno que traballa en equipo e cunha finalidade común. Neste sentido, podo dicir que as prioridades van ser os servizos sociais e a axuda a domicilio. Por suposto, tamén traballaremos en ofertar un amplo programa de actividades, mellorar infraestruturas municipais. En fin, tentar facer un bo traballo para conseguir que os veciños de Guntín poidan gozar duns mellores servizos en todos os ámbitos.

Xa estableceu contactos con outras administracións para algúns destes temas?

De momento falei xa con algunhas outras entidades para establecer o primeiro contacto, aínda que máis que nada para presentarme. Hai algúns casos nos que tamén aproveitei para poñerme ao día dalgúns asuntos, pero desde logo o obxectivo é manter unha relación cordial con todas elas para conseguir a súa colaboración.