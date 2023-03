O primeiro concurso de tapas de Castroverde, todo un éxito

A primeira edición do Concurso de Tapas de Castroverde logrou superar todas as expectativas dos seus organizadores en canto a afluencia de clientes nos catro locais participantes, A Lenda, Roma, Taberna Senador e O Camiño, que conquistaron coas súas propostas e mesmo chegaron a esgotalas durante a primeira xornada.

Os petiscos Pasión latina, Ledicia O Camiño, Roma e Airiños da Montaña foron todo un reclamo para veciños e visitantes, tal e como destacaba o alcalde de Castroverde, Xosé María Arias. "Está sendo tremendo", dicía este sábado, "case non se entra nos bares da xente que hai".

Así, xa avanzaba a vontade do Concello —organizador da cita en colaboración coa Apehl— de repetir experiencia o vindeiro ano.

Este xoves descubrirase a clasificación dos locais, en base ás puntuacións emitidas polos clientes, entregándolle un diploma a cada un. Tamén se celebrará un sorteo de 300, 200 e 100 euros entre os consumidores que votaron. O evento será no salón de actos do consistorio o xoves e será aberto a todo o público. Logo, publicarase o nome dos gañadores nas redes sociais do Concello.