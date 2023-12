"Todo o mundo quería saber a quen lle tocara"

Rábade tanteó la suerte como pudo y la cogió por los pelos, un pellizco de 6.000 euros que aunque no sabe a mucho, "menos é nada". La máquina de loterías de la papelería Garabullo, situada en la Avenida de Vilalba, expendía un único décimo del número 88.979, bola que salía del bombo del Teatro Real a las 10.10 horas acompañada de un quinto premio, el mismo que sonrió a Foz y Chantada.

A la pregunta de si el premio había suscitado interés entre los clientes, la responsable del negocio, Paula Castro, aseguraba rotunda que "todo o mundo me preguntaba se sabía quen era a persoa á que lle tocara". ¿Y lo sabe? "De momento non deu sinais", decía a media tarde del viernes, aunque por las redes sociales se apuntaba a que el afortunado podría no haber ido muy lejos y ser de la comarca chairega. De todas maneras, "é probable que nuns días poida dicilo". Eso sí, todos los que cruzaban el viernes la puerta de Garabullo lo que deseaban, en realidad, era saber si la combinación ganadora había sido la que juegan desde hace años: "Xogamos o mesmo número sempre, xa desde que isto era o bar Brétema, e a xente quería saber se fora ese, pero nel, desta volta, non tocou nada".

Y es que el local que ahora ocupan las libretas, los folios y todo tipo de material de papelería, hasta hace un par de años lo llenaba una larga barra, muchas mesas y un futbolín. Paula decidió mudar el modelo de negocio, pero la suerte sigue siendo la misma. El 22 de diciembre de 2019 repartían otros 6.000 euros gracias, también, a un quinto premio, el 6.293, y su poseedor, un vecino de la zona, "tardou uns días en vir contalo".

Pese a ser un solo décimo, Paula no podía evitar estar "moi contenta" por haber echo la Navidad más dulce a alguno de sus clientes, sin dejar de estar pendiente del próximo sorteo de Reyes, por si la suerte decide para entonces hacer más acto de presencia.

Podría seguir la estela del último sorteo de El Niño, cuando el bar Avenida, de Rábade, dejaba 2.125.000 euros en la localidad. Fueron 85 los décimos vendidos del 18.918, el mismo número en el que desde el negocio de Chus Villar depositaban su ilusión a lo largo de todo el año, los sábados en la Lotería Nacional y, como no, en Navidad, y que llegaron desde la capital lucense.

"Non sabes as ganas que tiña de dar un premio, xa non por min, senón polos clientes", reconocía entonces Villar.

A ulloa. Palas de Rei ha sido otra de las localidades afortunadas en el sorteo de la Lotería de Navidad y en la que ha caído alguna pedrea. Los agraciados han jugado con el 15.038, un número con el que participa la gran mayoría de los vecinos de la localidad ulloana.

"Eu creo que case todas as familias do pobo se fixeron con algún décimo", afirmó Suso Méndez, de la administración nº1 de Palas. A pesar de tratarse de un establecimiento situado en la Avenida Compostela y, por lo tanto, zona de paso de miles de peregrinos, los números han ido a parar en su totalidad a "xente da zona".

Los palenses más afortunados han conseguido su regalo de Navidad anticipado gracias a un "número co que levan xogando 60 anos" y que los ha llevado a ganar 120 euros por participación. "Vendemos todas as series, 185", explicó Méndez, un lotero que ha repartido 222.000 euros con el 15.038 entre los vecinos de la localidad, un buen pellizco con el que celebrar las fiestas.