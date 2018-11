El PP de Rábade denuncia que el agua de la traída sale turbia

La portavoz del PP de Rábade, Remedios González Cabarcos, criticó que el gobierno que dirige Francisc­o Fernández aprobase en el pleno una subida en la tasa del servicio de suministro de agua "cando a calidade do servizo é deficiente". La edil aseguró que esta misma semana el líquido "ía turbio" en varias casas, si bien el regidor explicó que no había recibido ninguna queja al respecto.

"Nós informamos a Sanidade, a ver se podían analizar a auga. Pode ser que, como di o alcalde, sexa apta para o consumo, pero pola cor que ten, aínda que un análise diga que está ben, non creo que lle den gañas de beber a ninguén", explicó la portavoz popular.

El alcalde, mientras tanto, afirmó que el servicio de aguas "mellorou moito" y se mostró "moi satisfeito do resultado que tiveron os investimentos". "A auga saiu turbia os días que houbo crecidas no río, pero a moito menor nivel do que saía antes. Antes nunha situación de crecida, o tempo de turbidez duraba oito ou nove días. Tiñamos un depósito só, agora temos dous e un circuito previo no que se elimina bastante a problemática. Repito, únicamente nos dous ou tres días que houbo crecida puido haber algún problema", aseguró.

A calidade que se oferta non se corresponde co prezo

Fernández afirmó que se puso este jueves en contacto con la empresa responsable para certificar que el agua era apta. "O límite é cinco e rondamos todos os días o dous e pico ou tres", explicó.

En cuanto a la subida de la tasa municipal, Remedios González afirmó que puede "entender" que se actualicen los precios, siempre y cuando "o servizo que se presta vaia acorde ao que se paga". "A calidade que se oferta non se corresponde co prezo. O alcalde di que nin el nin a empresa teñen ningunha queixa, pero a nós parécenos imposible", remarcó.

COMISIÓN. El Partido Popular solicitó también en el pleno del pasado lunes la creación de una comisión que se encargue del seguimiento y control del servicio de aguas. "O alcalde dixo que se ía crear a comisión, pero só obtemos largas. Durante un ano dixo que non era un tema importante e despois de que a reclamaramos pleno tras pleno accedeu a creala. Pero a día de hoxe o único que temos son largas", comentó González Cabarcos.

El regidor, por su parte, explicó que la comisión ya está creada. "O PP aproveita calquera circunstancia para mentir e crear alarma. A comisión está creada e estamos esperando que o traballo permita esa convocatoria. Realmente non temos ningún problema especial para ter que convocala, pero se o solicitan convocarase", indicó el alcalde.