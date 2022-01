El grupo provincial del PP pone a la vaca Teixa, declarada mejor ejemplar de raza rubia gallega de 2021, como ejemplo frente a las "inxustificables críticas do ministro Garzón á calidade da carne española". El portavoz popular, Javier Castiñeira, anunció en la explotación de Villadangos, en Sabarei (O Corgo), que presentará una moción en la Diputación en apoyo del sector ganadero y para exigir a Pedro Sánchez una rectificación y "o cese do ministro comunista Garzón, que non é a primeira vez que vai contra os intereses de toda a gandería do país".

Castiñeira afirmó que las declaraciones de Garzón sobre la carne española son "totalmente inxustas e temerarias. Van en perxuízo dos intereses dos nosos gandeiros que producen unha excelente carne que se exporta a numerosos países". También aludió a la difícil situación que atraviesa el sector por la subida de los costes de producción, debido al encarecimiento del precio de los piensos y de la energía, en contraste con los bajos precios de la carne.

El Partido Popular quiere que la Diputación promueva y demanda del Gobierno estatal campañas para apoiar la carne gallega, a la vez que demanda apoyo a la manifestación convocada por los ganaderos para el día 23 en Madrid.