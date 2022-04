El PP denuncia el mal estado de la red de carreteras municipales de Castroverde

La mayor parte de las carreteras del municipio de Castroverde que dependen del Ayuntamiento "están en mal estado". Así lo indica el portavoz del PP local, Rubén Otero, quien sostiene que la inversión efectuada en los últimos años en el mantenimiento de la red de viales de titularidad municipal "non dá o resultado desexable", por lo que propone que en el futuro la pavimentación "se leve a cabo con aglomerado en quente".

Otero señala que, tal como denunció el portavoz del PP en la Diputación, Javier Castiñeira, la congelación del importe del plan único para ese año repercutirán en una menor capacidad inversora de los ayuntamientos. "No caso de Castroverde, esta situación afecta ao mantemento das vías municipais, porque están moi deterioradas", dijo Otero, quien recalcó que el gasto efectuado en los últimos años en la conservación de estos viales no fue el correcto, "debido en parte á deficiente administración do goberno local", que preside el socialista Xosé María Arias.

Las deficiencias en las vías no se se refieren únicamente al estado del firme, sino que "a sinalización é escasa, por non dicir que inexistente".