Portomarín tece fíos culturais

Regueifas, gaitas e bailes para novos e vellos por cada recanto de Portomarín, libros para quen non os ten a man e teatro para os que desfrutan sendo outros durante uns minutos. Todo iso, e algo máis, é o que engloba Portomariñeando: tecer libros e bailar gaitas, co que o Concello e a asociación cultural Río Miño buscaron a maneira de integrar os seus veciños, de todas as idades e lugares, arredor dunha morea de actividades que agrandaron a oferta cultural da zona.

Para logralo contouse co financiamento dos fondos Next Generation a través de Agadic, cuxa campaña ía dirixida a impulsar proxectos lúdicos e culturais en municipios de menos de 3.000 habitantes. Quen puxo ao goberno local na senda destes fondos foi Lourdes Lorenzo, da facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo. Pero sobre todo, Lourdes é de Guntín e reside ben preto de Portomarín. Ela explica con detalle o proxecto, cuxas actividades arrancaron en outubro e rematarán a finais deste mes e que se divide en dous bloques: En Itinerancia e Libros Libres.

O primeiro deles ten a súa razón de ser na dispersión e na elevada media de idade dos veciños. "A xente do rural ten dereito a recibir o mesmo que os nacidos nas cidades", apunta Lourdes Lorenzo, "pero están tan resignados que non o cren". Así e todo, en boa parte das aldeas xa se acostumaron a que os domingos son día de foliada grazas aos de Río Miño, boa mostra do carácter interxeracional do que presume o programa -a máis nova ten tres anos e o maior, 90- e que cada semana se achega a unha das 19 parroquias para poñer a bailar a veciñanza. Esta agradéceo arrancando a entoar vellas cantigas, con chocolate, roscas e biscoito e o desexo de que non tarden en volver.

A maiores, tratouse de fiar o de sempre co de agora e así xurdiu a formación en regueifas que impartiron Lupe Blanco e Alba María, así como un concurso en TikTok para que os mozos colgasen as súas propias composicións.

Lectura

Por outra banda, Libros Libres enraíza a afección de ler e rescata unha sala de lectura pública. "Nun tempo houbo unha pequena biblioteca dunha voluntaria e agora recuperámola no Pazo de Paredes", afirma Lorenzo, quen agradece "o compromiso do alcalde, Pablo Rivas, e dos traballadores Belén, Teresa e Roberto".

A guntinesa espera que este espazo, que xa se emprega para contacontos, se inaugure a finais deste mes. Para iso, ela e algúns colaboradores -da UVigo hai tres profesores e dous bolseiros involucrados- afánanse en catalogar as ducias de exemplares infantís e xuvenís, aínda que a campaña de doazóns segue aberta.

A lectura goberna este bloque de accións, entre as que tamén se atopan contacontos na casa niño A Casa da Árbore todos os xoves e clubs de lectura para preadolescentes e adolescentes, pero tamén hai espazo para o teatro e o cine. Así, en decembro os participantes no obradoiro de teatro puxeron en escena "A viaxe de Xoana" e as xornadas P7/7 inclúen proxeccións de documentais sobre temas de actualidade e filmes como O Apóstolo todos os venres e sábados, ás 18.00, e os domingos, as 17.00. Serán ata o 31 deste mes.

Pola súa parte, os organizadores non poden máis que mostrarse satisfeitos pola acollida deste Portomariñeando. "Faremos o posible por que se manteñan no tempo estas actividades; o máis difícil é o comezo, e unha vez salvado iso...", di Pablo Rivas, quen ve logrado o obxectivo: "Involucrar a todo o mundo con actividades feitas por veciños de Portomarín para veciños de Portomarín".