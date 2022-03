Portomarín saca a subasta tres puestos del mercado para su ocupación total

El Concello de Portomarín sacó a licitación el contrato de arrendamiento de tres puestos del mercado de abastos municipal con el fin de tener de nuevo en funcionamiento los once locales disponibles en unas instalaciones que presentan un cuidadoso aspecto después de la reforma del inmueble, acometida en 2014. Esta remodelación del recinto facilitó su reapertura para acoger distintos negocios.

"Estes tres postos estiveron cubertos no seu momento, pero ao non renovarse o seu contrato sacámolos de novo a concurso coa intención de manter a máxima actividade no mercado municipal", según explicó el alcalde, Pablo Rivas.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en esta licitación finaliza el lunes próximo. Los interesados pueden presentar la documentación en la casa consistorial en horario de atención al público, desde las 8.00 a 15.00 horas.

El precio de licitación de cada local es de 5,40 euros el metro cuadrado, una cifra que será mejorable al alza en las distintas ofertas, según se concreta en las bases del concurso. Para alquilar el puesto número cinco, de 27,20 metros cuadrados, habrá que depositar una garantía de 1.303, 67 euros; la del puesto número nueve, de 25,31 metros cuadrados, será de 1.256,45 euros; y la del local número 11, de 46,70 metros cuadrados, parte con una garantía de 2.143,90 euros.

El régimen de cesión de los locales serán en alquiler, por un plazo de cinco años, con posteriores prórrogas anuales, hasta un plazo máximo de 20 años.

La mesa de contratación se reunirá el martes o el miércoles próximos, dentro de los dos días naturales siguientes al plazo de recepción de ofertas, con el fin de concretar la concesión de los locales.

El alcalde de Portomarín explicó que el Concello saca estos tres puestos a concurso público en la misma convocatoria porque hay gente con expectativas de instalar un negocio en el mercado y, a la vez, se evita realizar tres procesos individuales. Las personas que quieran conocer las bases de la adjudicación pueden consultarlas en la página web de la plataforma de contratos públicos de Galicia.