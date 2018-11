Portomarín invierte unos 40.000 euros en mejorar las tuberías de la traída de agua

Portomarín se beneficiará de una mejora en la traída de agua, ya que el Concello ejecuta actualmente unas obras en las tuberías que abastecen a casi la mitad del núcleo urbano, en las que se invierten unos 40.000 euros procedentes de una subvención de la vicepresidencia de la Xunta de Galicia.

"Esta traída mellora desde a Praza do Camiño cara a abaixo. Deses ramales depende case medio pobo", aseguró el alcalde de la localidad, Juan Serrano.

La actuación consiste en la colocación de tuberías de polietileno de uso alimentario y en el cambio de los contadores del agua, que estarán ubicados en el exterior de las viviendas.

Los operarios llevan ya varios días trabajando para instalar las nuevas tuberías

El regidor de Portomarín explicó que esta actuación era muy necesaria para mejorar las condiciones en las que llega el agua a los vecinos de la localidad. "Estou moi contento con esta obra. Estámolo facendo dunha forma moi correcta, sen causar molestias e aproveitando agora que non están as terrazas. Era unha obra moi necesaria, dun tipo ademais que moitas veces non se visualiza. Pero para a salubridade da veciñanza o cambio é moi bo", indicó Serrano.

"Era unha instalación con máis de 60 anos que no verán causaba roturas. E no fondo da rúa, co aumento dos servizos hostaleiros pola apertura de dous hoteis, era necesario reforzar o servizo", comentó el alcalde, quien explicó que la tubería que se empleaba hasta ahora "tiña un diámetro de 50 e a nova vai con 110". Otra de las mejoras tendrá que ver con la instalación de nuevos contadores para el agua, que se colocarán de acuerdo a un nuevo método para evitar el feismo en las fachadas. "Sacamos os contadores para fóra das casas, pero van no chan da rúa, e non na fachada. Hoxe en día as casas teñen moita actividade comercial e agrada moito non ter que ver as caixas alí postas", remarcó el dirigente local.

Los operarios llevan ya varios días trabajando para instalar las nuevas tuberías, y el regidor calcula que las actuaciones podrían estar concluidas a lo largo de la próxima semana.