Portomarín elude el corte general del agua al reutilizarse al depósito

LUGO. El Concello de Portomarín eludió el lunes el corte general del agua en la villa y en núcleos próximos —restricciones anunciadas la pasada semana que generaron malestar vecinal— al reutilizar el depósito viejo para mantener el suministro.

El gobierno local evitó ese colapso de la traída, que podría afectar a unos 600 vecinos, al realizar en ese depósito ahora en desuso ajustes de emergencia tanto el sábado como el domingo, con personal municipal. Días antes, había avisado en un bando de un corte de hasta tres días, desde el lunes hasta el miércoles, para proceder a la limpieza del depósito nuevo, tareas que, según el Concello, nunca se realizaron en esta dotación, con 22 años de antigüedad, pese a que son obligatorias por ley.

El alcalde, Juan Serrano, señalaba ayer, al cierre de esta edición, que se hizo un trasvase de emergencia del depósito nuevo al viejo para mantener el servicio, aunque sin poder garantizar la potabilidad, en la capital municipal, San Pedro, San Roque, Cortapezas, Alto Valiño, A Estrada y Vedro.

Añadió que solo estaban sin agua los alrededor de 60 vecinos de Castrolázaro, aunque aseguró que estaban preparados porque saben que es la zona en la que es más complicado el bombeo.

Aunque los trabajos de vaciado y limpieza del depósito municipal avanzaron a buen ritmo durante la jornada, al cierre de esta edición se habían complicado, al estar dañadas varias piezas del desagüe, por lo que desde el Concello prefirieron ser cautos y no precisaron cuándo se restablecerá la normalidad.

Están asumiendo esos trabajos ocho operarios municipales bajo la supervisión del propio Serrano, quien a última hora gestionaba en A Coruña la compra de una de esas piezas dañadas. Ante los contratiempos surgidos, anoche se establecieron dos turnos, de cuatro personas cada uno, para trabajar durante toda la madrugada, con el objetivo de agilizar los trabajos en ejecución y volver a llenar con prontitud el depósito.

Aunque prudente, Serrano señaló que, de atajarse rápido ese problema con el desagüe, los vecinos afectados podrían recibir de nuevo agua potable del depósito principal a lo largo de la mañana de este martes.

EL PSOE HABLA DE «CAOS». La portavoz municipal del PSOE, Silvia Rodríguez, reiteró el lunes sus quejas por la «falta de previsión e información».

Rodríguez incluso denunció «caos» al no indicar el Concello de forma oficial a los vecinos si el agua suministrada era o no potable. «E non sabemos se mañá —por este martes— vai haber ou non a mesma situación», recalcaba anoche.

Aunque los vecinos recibieron con alivio que se mantuviese el servicio durante la jornada, algo que permitió tareas domésticas que peligraban, los hosteleros que anunciaron la pasada semana que iban a cerrar siguieron adelante con esos planes, al no poder garantizar la potabilidad del agua a la clientela. Todos piden que se agilice la limpieza del depósito para recobrar la normalidad