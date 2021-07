Portomarín aprueba 1,6 millones de presupuesto para la presente anualidad

El Concello de Portomarín aprobó en su última sesión plenaria, el pasado viernes, los presupuestos para la presente anualidad, que ascienden a 1,6 millones de euros, con los votos a favor del PP y contrarios del PSOE. El regidor municipal, el popular Juan Serrano, indicó que espera doblar este importe con las subvenciones que tramita la administración que lidera. En total, el importe destinado a inversiones reales se sitúa en 429.881 euros.

Una buena parte de este importe, cercano a los 300.000 euros, se destinará a la regeneración integral del firme del pueblo de Lión, al que también se le renovará el sistema de traída. La creación de un aparcamiento en el campo de la feria y de un parque infantil accesible son otros de los proyectos contemplados en estas inversiones. Además, este importe incluye el porcentaje municipal destinado al plan único de la Diputación -cuyos fondos serán destinados al arreglo de viales en el municipio-, al plan marco de caminos y al plan de infraestructuras rurales de la Xunta.

El pleno también aprobó el convenio del Concello con Doing Business Galicia, un programa del Gobierno gallego para favorecer el asentamiento de empresas, en este caso en el polígono industrial de Portomarín. El acuerdo busca simplificar los trámites administrativos que tienen que acometer, y ampara la bonificación de hasta el 95% del Ibi, IAE e Icio.

La firma de este convenio generó críticas del Partido Socialista en la oposición, que llevó una moción para extender esta bonificación a los ganaderos del municipio, que el PP, por su parte, descartó. "O goberno local ten moi pouca empatía cun dos tecidos máis importantes da nosa vila, como son os gandeiros, pero si quere beneficiar a grandes empresas a través do convenio Doing Business", comentó la portavoz del PSOE, Silvia Rodríguez.

Por su parte, el regidor manifestó que "unha cousa é asumir unha medida para favorecer o polígono e outra é promovela para todas as empresas", comentó. "Xa eximimos aos gandeiros de pagar a metade da contía do Ibi, pero non podemos facer máis, pois o Concello ten que sosterse dalgunha maneira", replicó Serrano.

SECRETARIO. Por otro lado, el regidor municipal detalló que espera aprobar el presupuesto del 2022 a finales de este año para, a comienzos del año que viene, licitar la plaza de secretario del Ayuntamiento, una plaza de la que dispondrá en exclusividad tras haber roto la agrupación con Guntín. "Pagábamos un total de 128.000 euros entre os dous, pero coa metade dese importe podemos ter o noso propio secretario", indicó el regidor.