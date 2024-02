Adicado á gandaría durante décadas e como presidente da asociación Os Cinco Ríos, do Corgo, José Chousa non é que coñeza de primeira man o rural, é que o vive. Por iso sabe ben do que adoece.

Que sería o primeiro que faría se chegase á presidencia da Xunta?

Apoiar o sector primario porque é onde comeza todo, sobre todo nunha provincia como Lugo, con tanta gandaría, pesca, agricultura... O que non se lle pode facer ao gandeiro é darlle subvencións no canto de valorarlle o produto, como tampouco facer leis que se debaten na Unión Europea e que aquí son imposibles de aplicar. Tamén habería que mirar ben a quen se lle dan as axudas e buscar remuda xeracional e, sobre todo, que os políticos se asesoren máis con xente que pisa o terreo e non só con técnicos. A UE dá os cartos, pero hai que saber aplicalos: non é o mesmo ser produtor na Mariña que na Montaña.

Vostede foi gandeiro, sábeo ben.

Eu paseille a explotación de leite ao meu fillo e xa lle dixen: «O que che paso é unha hipoteca». Vendes o produto e quen leva a ganancia é o intermediario, non o produtor, e iso non pode ser, como tampouco pode ser que para ter unhas galiñas para autoconsumo haxa que solicitar a súa alta.

E no eido social?

Hai que pensar nas persoas maiores e evitar o que está pasando agora, que solicitas a lei de dependencia e tardan dous anos en chamarte para a avaliación. Tamén había que reducir as listas de espera na sanidade.

Ve apoio suficiente para unha asociación como a súa?

Os Cinco Ríos funciona a nivel municipal e hai que petar en moitas portas, pero na nosa directiva non hai cores nin cargos políticos, así que vainos ben.

É factible o regreso ao rural?

Intentouse levar a xente ás capitais e conseguiuse; devolvela é difícil. Se cadra a clave é potenciar aqueles que teñen raíces no rural para que non se vaian.