Polémica entre el PP y el gobierno provincial por los pisos tutelados de Portomarín

El proyecto de apartamentos tutelados para personas mayores fue este jueves motivo de debate entre los populares de la provincia y el gobierno de José Tomé. El portavoz del PP, Javier Castiñeira, criticó al presidente de la entidad por "mentir neste asunto".

"Indicou nunha rolda de prensa que a resolución do contrato coa empresa que debería construír os apartamentos tutelados de Portomarín -­a segunda en renunciar- facíao por incompatibilidade de prazos, cando a firma pedía o restablecemento do equilibrio económico mediante unha indemnización, que ascende a uns 413.000 euros, aproximadamente o 30% do valor total da obra, que é de 1.400.000 euros", comentó. Para Castiñeira, la subida de precios actual justificaría esa petición de la empresa.

Sin embargo, el diputado socialista Rivera Capón indicó que esa petición de la empresa era del año 2021, "polo que as alusións do señor Castiñeira ó custo actual dos materiais resultan irrelevantes, malintencionadas e torpes", comentó.

"A Deputación seguiu escrupulosamente as decisións dos técnicos, porque esta é unha cuestión técnica", añadió. También indicó que la entidad "mantén firme e intacta a vontade política que sempre manifestou o presidente de construír un centro público de atención a maiores en Portomarín seguindo un modelo que está a funcionar".