Pol desenvolveu os servizos sociais e garante a calidade de vida

O Concello de Pol experimentou unha grande melloría nesta actual lexislatura, segundo comentou o alcalde, Lino Rodríguez Ónega, quen destacou entre as actuacións máis importantes a posta en marcha hai catro anos da "residencia de maiores, que constitúe un servizo aos nosos maiores, se ben ten as prazas que ten e por agora non podemos aumentalas, aínda que no seu día fose moi criticada".

Outra das iniciativas máis exitosas destes catro anos de mandato, explicou Ónega, foi a substitución de todas as luminarias por iluminación led, unha actuación que permitiu un grande aforro enerxético e económico, ademais de mellorar a estética. Agora trabállase para completar a instalación de fibra óptica en todo o municipio.

O alcalde de Pol, Lino Rodríguez Ónega. AEP

Rodríguez Ónega subliñou ademais o "trato diario coa veciñanza" como un dos indicadores máis claros da satisfacción existente nun concello no que "actualmente temos todas as licenzas urbanísticas practicamente ao día, e estamos a ofrecer un servizo ás persoas dependentes por enriba das nosas posibilidades", afirmou. Actualmente, e agás nunha parroquia para a que se está a desenvolver o proxecto, "fixemos unha importante mellora da rede de abastecemento e hoxe temos auga en todas as casas, e estamos rematando as actuacións para que este verán estean asfaltados os accesos a todas as casas, chámense gandeirías ou casas particulares".

O alcalde indicou que, deste xeito, favorécese o asentamento de poboación no concello e destacou "como dato curioso" que en 2019 "tiñamos menos persoas censadas no municipio que en xaneiro deste 2022. Non podemos presumir de que subise moito a poboación, pero polo menos non decreceu", salientou o alcalde, que destacou actividades do sector primario como "a gandeiría e a madeira" entre os dinamizadores socioeconómicos deste concello chairego.

A mellora da rede de saneamento e o apoio constante aos sectores gandeiro e da madeira, claves no municipio

No eido dos servizos sociais, o rexedor destacou que a residencia e o servizo de axuda a domicilio contribuiron a crear novos empregos e mellorar a calidade de vida.

O rexedor agarda que, malia ao retraso no Plan Xeral de ordenación Municipal (PXOM), este se "poida aprobar neste ano –ou todo máis en 2024– co que se poderían poñer en marcha as dúas areas industriais previstas".

A aprobación do Plan Xeral de ordenación municipal permitirá crear as dúas áreas industriais previstas

A maiores, Pol dispón hoxe dunha grande área deportiva. Actualmente estase rematando a instalación das gradas no campo de fútbol e existe un área destinada a xogos tradicionais donde xogar á petanca, a billarda ou aos bolos, xunto a unha pista de pádel e unha zona infantil. "Deste xeito damos un servizo importante non só á veciñanza de Pol, senón tamén á doutros concellos chairegos que se achegan ata aquí".

Xunto ao patrimonio artístico, o rexedor destacou ademais o apoio á tradición e a diferentes iniciativas culturais, turísticas e lúdicas, como a Festa do Emigrante ou as ferias mensuais donde a xente se reúne a comer polbo, así como ao traballo das asociacións e colectivos do concello, entre elas a agrupación de mulleres rurais.