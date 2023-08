Piratas caseiros polo Miño abaixo

As augas do río Miño volveron ser sucadas por piratas pacíficos, festeiros en "chiringuito", pasaxeiros do Titan ou particulares policías locais, todos eles en batuxos caseiros que naceron do inxenio e das ganas por conservar esta tradición dos rabadenses. A Esbatuxada, que o domingo celebraba a súa vixésimo primeira edición con 650 euros en premios, é todo un clásico das festas de Rábade, e aínda que rexistrou menos participantes que outras veces, segue a ser motivo máis que suficiente para asomar desde a ponte para ver esta particular competición.

Así, entre os pequenos gañou o batuxo que recreaba o sumerxible de Ocean Gate e, de segundo, O novo policía local de Rábade, mentres que na categoría de adultos, o primeiro foi Ao pé do río e a prata levárona os piratas.

A beira do Miño acolleu tamén a xira campestre, unha cita desfrutada por familias e amizades da vila que contou coa actuación da banda Sons e Soños de Rábade, Begonte, Outeiro de Rei e Friol.

A música continuou co grupo Alba, que amenizou a sesión vermú e regresou pola noite acompañando á orquestra La Fórmula, mentres que a banda Pop-Rock e os pequenos de Sons e Soños fixeron o propio pola tarde.

O ritmo non para en Rábade estes días e este luns, festivo local, seguirán as celebracións cunha nova sesión vermú, neste caso a cargo do grupo Master, de Padrón, que terá lugar no Campo da Feira ás 14.00 horas.

Con todo, un dos actos centrais será a festa das pompas na Prazuela, que dará comezo ás 20.00 horas dirixida a nenos e nenas.

A esa mesma hora, DJ Popi García ofrecerá unha sesión de serán na Avenida de Vilalba e pola noite, a partir das 23.00 horas, regresará Master ao Campo da Feira xunto coa orquestra Claxxon.