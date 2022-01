El periodo de consultas del Ere de Tegestacín, en Outeiro de Rei, termina sin acuerdo

El periodo de consultas para la negociación del expediente de regulación de empleo de la planta láctea de Tegestacín, en Outeiro de Rei, finalizó este viernes sin acuerdo. La CIG advierte de que la firma "pretende forzar, con coaccións e sen garantías para o persoal, un acordo que lexitime o despedimento colectivo ante a autoridade laboral".

Desde la central nacionalista se le trasladó a la empresa que no se aceptaría un acuerdo "que non supera as condicións mínimas legais e que carece de garantías co fin de non perxudicar á maioría do personal afectado".

Tegestacín dio por finalizado el periodo de consultas y asume las responsabilidades para efectuar despidos y garantizar pagos da salarios, liquidaciones e indemnizaciones.