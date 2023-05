Perder a cabeza por Narla

Dixo Higinio Fernández de la Vega, sobriño de Celestino, que o castro de San Paio de Narla era coma un barco navegando as terras de Friol. No mastro da proa, entón, estaría a cabeza.

De 19 centímetros de altura, e 13 de anchura pola fronte ou 16 xa polo pescozo, a escultura foi atopada por Quiroga, un veciño da zona que, a falta de barco, colocouna na entrada da súa casa. Casa que daba á estrada, e que chamou a atención de Amable Veiga, no ano 1956. Quiroga, vendo a emoción do lingüista de Triacastela, deulla, e este levouna a Madrid na súa época de estudante, onde se lle perdeu a pista, aínda que moita xente situábaa no Insituto Lucus Augusti, onde Veiga deu aulas.

Víctor de Carrolo é de Narla, pero non oíra falar da cabeza até hai pouco, cando a asociación A Castronela lle encargou a súa reprodución para presentar na quinta edición do Friulio, que comeza este sábado. Para lograr a escultura, serviuse das tres fotografías que Antonio Blanco Freijeiro tomara no seu momento da imaxe, e da súa descrición.

"Foi moito máis difícil do que pensaba", comenta Víctor. Ese rostro apenas debuxado, apenas arrancado ao granito da zona, ten a súa cousa. "Non se sabe o que é, pero semella estarnos mirando", di. Un rostro, se cadra, marcado por ese horizonte nas terras do Narla.

Moita pregunta teñen espertado as cabezas castrexas. O arqueólogo Francisco Calo Lourido chegou a contabilizar 23 pezas en Galicia e o norte de Portugal. Unha das últimas apareceu nunha escavación no castro de Santa Tegra no ano 2015, e vencellada a un dos muros. A parte posterior da cabeza, plana, fai pensar na súa proximidade cun muro ou parede. A cronoloxía destas figuras tampouco está clara, e apúntase á coincidencia delas co proceso de romanización.

O Concello de Friol destacou, pola súa banda, que un vecño está realizando unha investigación para dar coa peza orixinal. Mentres non apareza, a xente poderá ver a cabeza de Narla no Friulio. Con coidado, de non perdela.

Programa

As actividades do Friulio comezarán hoxe coa apertura do mercado. Druídas, clans castrexos e tropas romanas adentraranse no campamento, onde haberá demostracións e obradoiros. A escaramuza, ás 13.00 horas, o descenso en balsa polo río Narla, ás 17.30, e o asedio ao Friulio, ás 19.30 serán algúns dos momentos destacados desta xornada, que contará coa música de Son de Lugh, ou Virtual Project, entre outros.

Mañá, ás 12.00 horas, celebraranse as vodas galaicas, seguidas da liorta polo tesouro do castro e a entrega de premios do concurso de escaparates e fachadas, que este venres lucían todos engalanados de xesta e piorno.

Francisca Abuín, encargada da torre de San Paio de Narla, será a homenaxeada este ano. O mundo castrexo pechará as portas ás 20.00 horas, ata o ano que vén.