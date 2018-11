Patrimonio sancionará el destrozo de una mámoa en Friol

La Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta sancionará el destrozo de una mámoa megalítica en la parroquia de Narla (Friol) con una multa que oscila entre los 6.001 y los 150.00 euros. La agresión a esta necrópolis se produjo con maquinaria pesada y fue denunciada a finales el mes de agosto por el colectivo Patrimonio dos Ancares.

"As máquinas arrasaron máis da metade desta mámoa catalogada, producíndolle profundos buracos na outra metade", lamentó este miércoles el presidente Xabier Moure, quien explicó que estos trabajos no contaron con la autorización de Patrimonio. "Desde onde constataron que as remocións de terra afectaron tanto ao propio xacemento como ao seu contorno de protección". Por este motivo, la Administración autonómica considera estos hechos como "graves" y ya ha incoada el expediente sancionador pertinente.

TALA DE ÁRBOLES. Por otro lado, según señala Moure, Patrimonio también impondrá una sanción leve (entre 600 y 6.000 euros) a la empresa Gas Natural por la tala de robles en el área de protección del castro de Vilar de Ousón, en Becerreá. Esta actuación fue denunciada por los propios vecinos "por ocasionarlles unhas perdas considerables, ademais de que a compañía non lles comunicou ningún tipo de actuación nas súas parcelas", critica el presidente de Patrimonio dos Ancares.

Desde el colectivo lamentan que se produzcan actuaciones de este tipo "cando en moitos casos se fan de xeito premeditado", señala Moure, quien lamenta además que "os responsables serán multados, pero o máis triste é que o mal ocasionado non se pode reparar, perdéndose coa súa destrucción unha parte da nosa historia".