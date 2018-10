Xabier Moure y Brais Rodríguez, integrantes del colectivo Patrimonio dos Ancares, informaron del hallazgo de un nuevo dolmen sin catalogar en el municipio de Outeiro de Rei, concretamente, en la parroquia de Martul.

Una vecina de este núcleo, Rita Castedo, dio aviso a estos dos expertos para que estudiaran los restos de esta construcción, que se encuentra en un terreno de su propiedad.

Desplazados hasta el lugar, los expertos comprobaron como en ese terreno, situado a una altitud de unos 500 metros, se hallaban las ruinas de un castro prácticamente circular de unos 70 metros de diámetro y con las murallas perfectamente visibles en todo su perímetro, con la particularidad de que en algunos tramos llegan a alcanzar dos metros de altura.

En este primer examen visual, los expertos también comprobaron que los muros de la parte que da al noroeste desaparecieron casi totalmente, debido, probablemente, a los sucesivos trabajos agrícolas y forestales que se llevaron a cabo en la zona y por la construcción, hace cerca de 20 años, de unos depósitos de agua.

La parte que da hacia el este también se encuentra bastante alterada. Aún así, los expertos pudieron diferenciar un gran antecastro, en el que todavía se aprecia «á perfección» los terraplenes que lo delimitaban. Además, en este trabajo de campo también se pudo constatar la presencia de un molino de piedra circular.

Según las explicaciones de estos dos estudiosos, la toponimia que existe en el lugar ya resulta bastante concluyente con la presencia de una construcción de estas características. Entre estos ejemplos, destacan los nombres de Agro do Castro, Carrilleiras do Castro, As Penas do Castro, A Casa do Castro y As Covas.

Pedra Dereita. Xabier Moure y Brais Rodríguez también aprovecharon la ocasión para valorar el estado en el que se encuentra el dolmen de Pedra Dereita, situado a unos 250 metros del castro.

A pesar de tratarse de uno de los enterramientos del neolítico más espectaculares de la provincia de Lugo, los dos historiadores se encontraron con un panorama desolador, debido al estado de abandono en el que se encuentra.

Entre otros desperfectos, comprobaron como la gran tapa de forma circular que cubría el dolmen estaba tirada en el suelo y como la maleza cubre la mayor parte de estos restos prehistóricos. Los dos estudiosos constataron, además, como sobre el propio dolmen se amontonaron restos de árboles y ramas de una tala de pinos efectuada hace años.

Denuncian además que sobre el túmulo se plantaron posteriormente eucaliptos, por lo que se dirigirán a Patrimonio para comprobar si quienes lo hicieron solicitaron el permiso correspondiente. En Outeiro de Rei hay unas 180 mámoas catalogadas, la mayoría en mal estado de conservación.