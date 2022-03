Patrimonio dos Ancares denuncia destrozos en una mámoa en Outeiro de Rei

El colectivo Patrimonio dos Ancares acaba de informar a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de la reciente plantación de una decena de eucaliptos sobre la denominada Mámoa do Francés, la única catalogada en la parroquia de Silvarrei, en el término municipal de Outeiro de Rei. Alerta de los daños causados por esa acción en un yacimiento que, según recalca, es "moi visible e moi coñecido".

Así lo indica el portavoz de la entidad, Xabier Moure, quien hace hincapié en que de las alrededor de 180 mámoas existentes en el concello, "esta atópase entre as dez primeiras que foron catalogadas hai máis de 30 anos". Además, resalta que ya hay referencia a este enclave en documentos históricos, como "nun preito do mes de xuño de 1827 entre dous veciños de Silvarrei polos lindes dos montes do Francés e de Fóra".

"Resúltanos incomprensible que nunha plantación que case ocupa 3.500 metros cadrados non respecten unha mámoa que tan só ten 18 metros de diámetro", se queja Moure. Este investigador indica que ha solicitado a la Administración autonómica que se aplique la Lei do Patrimonio Cultural, que prohíbe cualquier actuación sobre un bien catalogado. "Tamén lle pedimos que se proceda, baixo control arqueolóxico, á retirada inmediata dos eucaliptos plantados sobre o túmulo", añade.