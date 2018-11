Los padres del colegio de Portomarín recogen 2.000 firmas contra la supresión de un docente

"O Ceip Plurilingüe Virxe da Luz de Portomarín cumpre amplamente as ratios de alumnos por aula e profesor establecidas", según afirma la Xunta, saliendo así al paso de las quejas de padres de los escolares que llevan varias semanas en pie de guerra por la reducción de una plaza de la plantilla de docentes.

Las posturas entre progenitores y Administración autonómica están lejos de acercarse. "O colexio está lonxe de acadar os 18 escolares por aula, número a partir do que se podería avaliar ao desdobramento e a conseguinte creación dunha nova unidade no centro así como a dotación dun novo profesor", remarcan desde el Gobierno gallego, al tiempo que aseguran que "o profesorado do centro axústase ao catálogo aprobado no ano 2007 polo goberno bipartito na Xunta, que establece o número de mestres que corresponden a cada centro segundo o número de unidades que teña en funcionamento".

Remarca, además, que el colegio de Portomarín "dispón de catro mestres para 33 escolares distribuídos en tres aulas e incluso está por riba da media xa que conta co servizo de apoio dun especialista en audición e linguaxe".

Más de 2.000 firmas recogidas

Según informa Efe este jueves, los padres han recogido más de 2.000 firmas contra la supresión de un docente en el centro para este curso, una campaña de protesta que continuará este viernes con el objetivo de incrementar sus apoyos.



"Los alumnos son números para la Xunta de Galicia", ha criticado una de las representantes de los padres en el consejo escolar, Isabel Viña, que ha lamentado que la Xunta siga argumentando que "la ratio de alumnos por aula y profesor en el colegio están dentro de los parámetros establecidos", ya que "los propios docentes apoyan las protestas por la supresión de dicha plaza".



"Ellos mismos aseguran que es imposible dar las clases en estas condiciones, con tres cursos por aula, por lo que solo pueden dedicar 16 minutos diarios a cada grupo. Esto es insuficiente para que alcancen el nivel exigido. Después académicamente hablamos de abandono escolar, malas calificaciones y notas bajas y hay que buscar el motivo", ha criticado.



Ante esta situación, Isabel Viña anima "a otros colegios que puedan verse perjudicados por la misma causa a protestar para hacer más fuerza". "Hacemos un llamamiento a los colegios a que se sumen porque sabemos que algunos siguen protestando pero otros se dieron por vencidos", ha explicado.